"Las exportaciones agrícolas hoy están paradas": Mauricio Lizcano sobre afectaciones por ciberataque

El reciente ciberataque que sufrió IFX afectó a varias entidades públicas, pero también privadas. Desde el Gobierno han aclarado que no se trata de un ataque político, sino económico, pues los ciberdelincuentes secuestraron los datos para solicitar dinero a cambio de liberarlos; sin embargo, la administración de Gustavo Petro ha sido clara en decir que no entregará ninguna suma.

Se cumplen más de ocho días desde que este ataque afectó a varios portales como el de Minsalud, la Superintendencia, Coljuegos y otros. Aún no ha sido solucionado y continúa afectado a varios sectores.

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, habló en Noticias RCN sobre el tema y reveló que el impacto no solo ha sido para la rama judicial y los servicios de salud, también para la exportación de productos agrícolas, que está frenada hace más de una semana por problemas en el ICA.

Noticias RCN: ¿cuándo se podrán recuperar los datos ministro?

Como lo sabe el país hubo una encriptación por parte, al parecer, de unos hackers que retuvieron la información de 20 entidades que indirectamente está afectando a otras 78. El Gobierno ha venido acompañando IFX para resolver el tema, pero se nos ha ido agotando la paciencia, toda vez que no vemos avances. Le hemos solicitado a la empresa la anatomía del ataque, le preguntamos cuál fue el malware que se emitió, es decir, el virus que hubo, y cuáles son las acciones inmediatas de indicadores para resolverlo, pero no hemos tenido respuesta. Hoy nuevamente hemos citado a la proveedora a las 2:00 de la tarde, y mañana tenemos un panel de expertos. Si no resuelven el tema tendremos que buscar otras opciones, pero hasta ahora no se ha solucionado.

Noticias RCN: ¿qué va a hacer legalmente el Gobierno nacional frente a esto?

Ayer yo estuve reunido con la doctora Zamora, que es la directora de la defensa jurídica del Estado. Ella va a emprender las acciones civiles. Estamos pensando en penales porque aquí hay temas de salud y está en juego un hospital cancerológico que está parado, también las exportaciones del país en términos del ICA que están paradas, como muchos problemas que tenemos hoy desde el Ministerio de Salud y desde la Superintendencia. Eso es un carril que ya iniciamos ayer y le pedimos a la empresa que resuelva esto prontamente y entregue la información. Si eso no se da o no vemos un avance, entonces, vamos a tomar decisiones. Lo que pasa es que hoy la única solución la tiene la empresa, porque es la que tiene la información, no nos ha permitido la entrada al sistema de la nube.

El Gobierno sigue en un PMU 24 / 7, con expertos. Ayer nos reunimos, hoy volvemos a reunirnos, y mañana también. Cada día se van tomando diferentes decisiones.

Noticias RCN: ¿ustedes ya han buscado otros proveedores?

Hay dos claridades que son muy importantes: la primera, que esto no fue un ataque al Gobierno, fue a una empresa privada que es una nube, que tenía 20 entidades públicas y cientos de privadas que hoy están perjudicadas, pero que además no solo prestaba servicios en Colombia, sino a Chile, Argentina y Ecuador, que también se están viendo perjudicados.

No es el Gobierno todo, sino algunas entidades, las que contrataron con IFX (Superintendencia de Salud, el ICA, y otras), ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Lo que deben hacer es imponer multas por el no cumplimiento del contrato, y con tres sanciones, tengo entendido que no se puede habilitar a esta empresa para contratar con el Estado.

Noticias RCN: ¿Qué pasa con las exportaciones?

Las exportaciones agrícolas hoy están paradas. Ya están tomando medidas de plan B para hacerlas manualmente, pero se han reducido y se han parado parte mayormente las exportaciones en la última semana por la situación, como también la semana pasada, por ejemplo, se murieron 50,000 pollitos que no se pudieron registrar ni salvar, debido al hackeo. Tenemos hospitales como el cancerológico que tienen problemas porque usaban bases de datos de IFX.

