Las fechas clave en la agenda legislativa 2023

El 2022 fue un intenso año para los legisladores que llegaron al Congreso, y el 2023, al parecer, no será diferente y es que los senadores y representantes tienen importantes tareas: se vienen reforma a la salud, laboral y pensional, también la Ley de Sometimiento y el Plan Nacional de Desarrollo.

Este último será presentado la primera semana de febrero para que se discuta rápidamente en sesiones extras que se citarán desde el 7 de febrero. Al mismo tiempo entra la Ley de Sometimiento que se utilizará como marco para la desmovilización de bandas criminales. Desde ya el Gobierno está pensando en meterle mensaje de urgencia.

Por parte de la reforma pensional este noticiero conoció que se radicará el 15 de marzo. Las que están todavía pendientes son la reforma a la salud, que, aunque ha sido muy debatida, todavía no tiene fecha para entrar al Congreso, y la reforma laboral que está bastante colgada.

¿Qué pasará con el presidente del Congreso, Roy Barreras?

Roy Barreras ya empezó la parte más difícil de su tratamiento contra el cáncer. Como lo anticipó el Termómetro Político, está considerando retirarse en abril de 2023 de su cargo, y recientemente habló de algunos de los momentos más difíciles en los últimos días.

“No podía pararme por los efectos de la quimio. Yo tenía una duda, serán los efectos de la quimio o serán los efectos de estar encerrado porque a mí me gusta estar trabajando. Entonces me vine para acá y estoy perfecto, ustedes me recargaron de energía”, dijo.

Más polémicas al interior del Gobierno

Todo un problema se ha formado alrededor de la gestión y el nombramiento de Concha Baracaldo como directora del ICBF. En medio de la lluvia de críticas, Álvaro Uribe, sorprendentemente, salió a defenderla. El expresidente escribió en su cuenta de Twitter: “no critico que la primera dama haya postulado a la nueva directora de Bienestar Familiar, quien en sus respuestas a medios ha mostrado trasparencia. Hay que dar tiempo a su gestión”.

La otra polémica de la semana va por cuenta de la compra de los aviones por parte de la Fuerza Aérea para remplazar los K-fir. Dicha decisión del Gobierno no solo tiene dividida a la opinión pública, también a la familia del presidente Petro. Esta vez, su hijo Nicolás salió a criticarla y escribió en su cuenta de Twitter “no estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra”, quien de inmediato lo interpeló fue su hermana Andrea Petro, que le respondió: “tema de seguridad nacional”.