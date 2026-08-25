Encuentran en Tolima recipientes con combustible y focos que han vuelto a encenderse sin razón alguna

Las autoridades continúan atendiendo la emergencia por incendios registrados en el departamento del Tolima. En las primeras horas del martes, 25 de agosto, se llevó a cabo una nueva reunión con representantes de las diferentes alcaldías en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Desde el Carmen de Apicalá, según denunció en diálogo con Noticias RCN la gobernadora, Adriana Magali Matiz, se dio a conocer “que fueron hallados algunos recipientes con combustible en varios puntos y algunos focos que fueron apagados, resultaron nuevamente encendidos”, como si alguien estuviera avivando los incendios.

Los indicios por la presunta quema intencional de zonas rurales han obligado a las autoridades a solicitar un refuerzo en las labores de “inteligencia de la Policía Nacional y la Fiscalía, para que nos ayude con la investigación, que debe llegar hasta las últimas consecuencias”.

La denuncia ya se encuentra en manos de la Fiscalía:

No es menor la denuncia realizada por la gobernadora Matiz, que coincide con declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y su secretario de seguridad, sobre la presunta responsabilidad de hombres en moto, que integrarían las filas de las disidencias de las Farc.

“Lo que encontró la directora nacional de bomberos”, según dijo, “fue una serie de videos de un incendio que apareció de la nada y, por el color del humo: gris, oscuro, se llegó a concluir que habría sido provocado con combustible”.

Dicho material fue anexado “a la denuncia realizada ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos hechos que estarían presentándose en el departamento del Tolima, todo en averiguación de responsables, porque estamos averiguando qué está pasando”.

Balance de incendios en departamento del Tolima:

Según el último balance de incendios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 8:30 a.m. del martes 25 de agosto, incendios forestales se mantienen activos en al menos ocho puntos del departamento del Tolima:

En Suárez – sector Cerro Las Mercedes; San Luis – Escuela Nacional de Entrenamiento Policial (CENOP), veredas Jaguaflor y Santa Isabel; Armero – vereda Maracaibo; Coello – Potrerillo, Chaguala Afuera y Chaguala Adentro; Guamo – Cerro del Indio, vereda Las Mercedes; Ambalema – veredas Río Recio y Por La Tau Tau; Ataco – vereda La Betania y Coyaima – vereda Buena Vista.