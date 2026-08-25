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Impactante revelación en el caso de 2Pac: cuentan qué pasó con su cuerpo después del asesinato

30 años después, el asesinato del rapero vuelve a tener un espacio en la opinión pública.

2Pac.
2Pac. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 25 de 2026
02:02 p. m.
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TMZ ha seguido de cerca los últimos avances en la investigación para esclarecer después de más de 25 años del asesinato de 2Pac Shakur. Por eso, conoció una revelación exclusiva de Suge Knight, el reconocido productor en los años 90 que ha sido señalado en el crimen.

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Knight recordó la noche del 14 de septiembre de 1996 en Las Vegas, el día que murió Shakur. Narró que posterior al ataque, se puso en contacto con un hombre para cuadrar la logística de incinerar el cuerpo.

30 años después: el crimen de 2Pac vuelve a generar eco

El productor contó que llegó a la casa de esta persona con dos bolsas, una con 200 mil dólares y la otra con un millón de dólares. La primera era para efectivamente cremar el cuerpo esa misma noche; pero el hombre no aceptó; por lo que Knight subió la oferta con la otra bolsa, algo que cambió de opinión a otra persona.

Inclusive, aseguró que la mamá del cantante quería que este fuera el final. Después de que el hombre accediera, un grupo de personas fue a una habitación de hotel, se enrollaron las cenizas y las fumaron en cigarrillos, similar a la marihuana.

¿Quién habría ordenado el asesinato?

Knight indicó que en ese momento tenía libertad condicional, por lo cual no quiso fumar dado que era una infracción a este beneficio judicial.

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El pasado 17 de agosto, la Fiscalía reveló que el crimen se cometió presuntamente por un acto de venganza entre pandillas bajo las órdenes de un mafioso. Al parecer, la mente detrás fue Duane Davis, conocido como ‘Keffe D’, quien era líder de South Side Compton Crips.

Se cree que quiso acabar con la vida de 2Pac luego de que su sobrino fuera golpeado por él y su equipo a las afueras de un caso en Las Vegas.

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