Laura Sarabia rompe su silencio y habla de todo con Noticias RCN

El Palacio de San Carlos tiene una nueva inquilina, la canciller Laura Sarabia, quien aceptó un diálogo con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. Habló de varios aspectos que han sido noticia en los últimos días.

¿En una coyuntura tan difícil como la de Colombia, es bueno o malo tener una canciller tan joven?

“Creo que si fuera hombre, y si tuviera más edad, tendría menos críticas. Lastimosamente esta es nuestra sociedad, porque yo he escuchado y he conocido a cancilleres hombres con más edad, pero que sus resultados han sido pocos o casi nulos, y no quiero mencionar nombres, pero a ellos no se les critica tanto, entonces lastimosamente ser mujer, y ser joven, en este país tiene un precio”.

Todos los gobiernos hablan de la carrera diplomática, de la importancia de fortalecerla, de contar con la gente de la carrera, y ¿sabe qué? No cumplen con nada. Terminan en las mismas, nombrando políticos a dedo en los cargos y en las embajadas más importantes. ¿Eso va a cambiar con usted, canciller?

“La carrera diplomática hoy es mi mano derecha y he encontrado historias en la carrera diplomática que espero muchos conozcan. He encontrado mujeres y hombres que han sacrificado su vida y que han tenido realmente una carrera que hoy son realmente el corazón y cara de la Cancillería”.

“Tengo mujeres y hombres; por ejemplo, tenía el caso de uno de los embajadores que hace parte de una misión que me decía, ‘es que mi madre fue realmente una empleada doméstica, y yo trabajaba en el día y en la noche pagaba mis estudios, y con eso fue que llegué a la carrera diplomática’”.

¿Y a él qué le va a pasar: lo va a ascender o promover?

“Hoy tengo un vicecanciller que es de carrera diplomática, mi jefe de gabinete es de carrera diplomática, la directora de protocolo es de carrera diplomática, y le digo directora porque me parecía curioso que nunca una mujer había estado en la dirección de protocolo, era un cargo netamente de hombres”.

“Espero que tomen nota. Estamos haciendo muchas conversaciones con ellos de fortalecer la academia, de poder tener más presencia de ellos en las embajadas, en puestos estratégicos”.

¿Qué conexión tiene usted con un entramado de corrupción en el sector de la salud?

“Pues agradezco que sacaras el elefante de la habitación, y frente a eso quiero hacer varias apreciaciones. Una, que como ha pasado con el nombramiento y la salida de muchos funcionarios del Gobierno, la salida del superintendente Luis Carlos Leal no tuvo ninguna influencia ni participación de mi parte. Fue una decisión netamente del presidente Gustavo Petro”.

“Adicional a eso, que el nombramiento de Mauricio Marín en la Fiduprevisora tampoco tuvo ninguna participación ni influencia de mi parte, y que mi relación con Mauricio Marín fue netamente institucional, y de ahí al momento de su salida de la Fiduprevisora nunca me he tenido una relación adicional”.

“Puedo afirmar que ni he participado ni tengo conversaciones con el Grupo Patria. Nunca he tenido participación o movimientos frente a las IPS mencionadas, no las conozco”.

“Yo le pedía al superintendente Leal que si en alguna oportunidad yo le pedí información sobre algún proceso, o le pedí frenar alguna investigación, y él mismo fue muy tajante y me dijo no, nunca”.

¿Hay constancia de que le preguntó y él le contestó eso?

“Claro, tenemos conversaciones y demás y que podemos fácilmente hacer toda la trazabilidad. Y así mismo le decía: yo, Laura Sarabia, en algún momento le dije por favor nombre de este interventor, o por favor, esta es una persona recomendada. Nunca lo hice”.

Entonces, ¿por qué sale su nombre?

"Fuentes. Lastimosamente en este caso, y como ha pasado en otros, he sido víctima de fuentes sin rostro, sin nombre, fuentes anónimas, sin ninguna prueba, pero sí, eso sí, fuentes con agenda, del resto ni una sola prueba y lastimosamente en eso hemos quedado, en simplemente alguien me dijo, alguien me contó y creo realmente que necesitamos que más que rumores, realmente las investigaciones puedan tener pruebas, y que estas fuentes realmente puedan entregar todos los argumentos y todas las veracidades de cualquier hecho de corrupción”.

¿Si la Fiscalía abre una investigación usted estaría dispuesta a comparecer?

“Así lo he hecho. Siempre, ante las autoridades, incluso a cualquier persona que me ha citado, he ido y así lo seguiré haciendo”.

¿Usted le puede decir al país que nunca ha enviado hojas de vida recomendando interventores al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, ni usted, ni a través de terceros?

“Yo le puedo decir tanto al superintendente Leal como a la opinión pública que jamás el superintendente recibió de mi parte, ni por interpuesta persona, una recomendación de interventores. Jamás existió una comunicación o una instrucción mía, y al contrario, quisiera hacer una mención y es, precisamente porque en estos dos escenarios de ser funcionario público aparecen muchos de es que yo hablé, es que a mí me mandó, o el famoso es que yo hablo en nombre de Laura Sarabia, yo saqué una resolución e hice una comunicación a todos los ministros, incluso funcionarios dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia, y decía es que ‘nadie, absolutamente nadie, está autorizado a hablar en mi nombre. Puede ser cualquier persona, cada persona y cada instrucción la doy personalmente yo, entonces eso lo puedo decir con la frente en alto y con la total tranquilidad tanto frente al superintendente Leal, como el ministro de Salud, incluso el presidente”.

“Hubo una reunión entre el ministro de Salud, el entonces superintendente, y la misma persona que el superintendente hoy menciona, y yo le dije: explíquele al presidente cuál fue el proceso”.

Al parecer no le han contado a un colega suyo que es Gustavo Bolívar, que la ha cuestionado públicamente también

“Yo ahí sí como diría el presidente, cada uno está en su agenda y hoy mi agenda es la internacional”.

¿Cuál fue la clave para salir de la que yo creo ha sido la peor crisis que hemos enfrentado con los Estados Unidos?

“Ese domingo lo tratamos con mucha diplomacia, con mucho diálogo y sobre todo con discreción, y ese es el resultado de lo que hemos venido hablando con los Estados Unidos”.

“Realmente lo que pusimos ahí sobre la mesa es los intereses de dos países y cumplimos las instrucciones del presidente y es: ¿cómo buscamos la forma de que estas personas que están siendo deportadas al país puedan regresar de manera digna? Y también de lo que han pedido los Estados Unidos bajo la administración del presidente Trump y es recibir todos los connacionales”.

Logró también la posibilidad de que usted y su gobierno conversaran con otros expresidentes en una especie de consultas informales de esa comisión que no volvió a funcionar de relaciones exteriores, habló con el presidente Uribe, ¿no?

“Eso no fue un llamado a un expresidente en específico, sino que teníamos un momento real de: tenemos pocas horas, tenemos el tiempo en contra y mientras citamos y hacemos todo el evento protocolario, obviamente nos iba a tomar tal vez días”.

“Entonces, la decisión que tomamos entre el entonces canciller Murillo, el vicecanciller Rojas y el embajador García Peña es, necesitamos toda la ayuda posible, y necesitamos más que ayuda es poderle contar a estas personas qué estamos haciendo y poder decirles que la política exterior es una responsabilidad de todos y cada uno debe hablar desde sus partes, desde el sector privado, desde el Congreso y desde los expresidentes que también tienen un diálogo fluido con varias autoridades, y eso fue lo que conversamos tanto con el presidente Uribe, con el presidente Santos; estuvimos hablando con excancilleres, hablé con el sector privado en ese momento y esas conversaciones han seguido”.

¿Está buscando encontrarse con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos?

“Espero poderme encontrar con Marco Rubio en las próximas semanas. Tenemos varias agendas y no solo con Marco Rubio, sino con varios miembros de la administración para que podamos contarles qué estamos haciendo”.

“Tenemos conversaciones pendientes en materia de drogas, por ejemplo, y espero poder trabajar de la mano con el nuevo ministro de Defensa”.

¿Usted es consciente de que el tema de la descertificación vuelve a quedar puesto sobre la mesa?

“Y es la posibilidad que han tenido todos los gobiernos, ¿no? Es un trabajo que todos los gobiernos tienen que hacer en algún punto de su administración”.

“Yo creo que es un trabajo y es un desafío. Es un desafío decir, mire, tenemos estas necesidades, tenemos esta realidad, la realidad de seguridad, la realidad de los cultivos ilícitos y cómo trabajamos juntos para sustituir esas economías ilícitas”.

“Ser conscientes de esa realidad nos lleva a ser conscientes a trabajar en el escenario de certificación y en el escenario de una posibilidad descertificación y en eso somos totalmente conscientes”.

Acaban de llegar con el presidente de una gira por los países árabes y mucha gente dice, que es una gastadera de plata. ¿Qué les dice a esas personas?

“Yo creo que realmente le queda a Colombia, y le va a quedar a Colombia, nueva infraestructura educativa, que es lo que hemos hablado con el gobierno de Emiratos y de Qatar; nueva infraestructura en salud, por ejemplo, no hay que olvidar la cooperación y el trabajo que estamos haciendo con los Emiratos Árabes, por ejemplo, para el hospital de La Guajira, y queda realmente nuevas formas, no sólo de entendimiento y de conectividad aérea para aumentar el flujo de turistas, sino queda un trabajo conjunto en inversión, en nuevos productos y sobre todo que incluso creo que eso no lo hemos visto, y para mí fue una sorpresa en la Cancillería, y es nuevas oportunidades para nuestros jóvenes en materia educativa”.

¿Qué sabemos del ciudadano colombo-libanés que ustedes han asumido la posibilidad de que el grupo Hamás lo libere?

“Vemos con buenos ojos el proceso, vemos con buenos ojos que se han dado liberaciones en las últimas semanas y esperamos en los próximos días poderle darle una buena noticia a su esposa Rebeca, con la que converso gran parte de la semana y sobre todo llevarle una sonrisa a su hijo”.

A propósito de costos y de la crisis fiscal que enfrenta este país, este gobierno ha abierto embajadas y misiones diplomáticas por distintas partes del mundo. ¿Eso sí sirve?

“Realmente es abrirle las posibilidades a Colombia. Yo lo vería más que como un costo, lo vería como una inversión. Creo que para uno tener mejores resultados y tener otros resultados necesita invertir, y hoy estamos invirtiendo en esas nuevas misiones”.

“La idea es abrir mercados, la idea es velar por los derechos de nuestros nacionales que van a estos países”.

En esta Cancillería se abrió un proceso disciplinario en contra de quien fue el embajador en su momento en Venezuela, después en la FAO, Armando Benedetti; es ministro del Interior, pero ¿qué va a pasar con esa investigación disciplinaria de control interno de esta Cancillería?

“Más que va a pasar es qué pasó. Y a mi llegada a la Cancillería pasaron dos cosas: Uno, el proceso fue enviado a la Procuraduría, solicitando que ellos asumieran la investigación por derecho preferente, y esa es una posibilidad que hoy está en manos del procurador".

¿No han definido si lo asumen o si siguen ustedes con el control?

“No hemos tenido alguna comunicación de ellos, pero lo mandé precisamente para generar total independencia, y considero que era realmente la mejor posición de mi parte”.

“Segundo, presenté un impedimento al consejo de ministros en el cual refiero las investigaciones que tiene el hoy ministro asignado, Armando Benedetti, y en los cuales pues yo tengo una denuncia penal contra el embajador, en el cual pues estoy efectivamente impedida para opinar sobre un proceso contra él”.

“Por eso espero que en los próximos días sea aceptado el impedimento, de que se nombre un canciller ad hoc específicamente para los temas del ministro Benedetti. Si dado el caso, la Procuraduría decide no asumir los procesos”.

Después de ese famoso consejo de ministros las relaciones entre unos y otros quedaron maltrechas. ¿cómo siente la relación hoy con sus colegas?

“Eso es lo que no podemos olvidar, el compromiso que hicimos en ese plan de desarrollo donde trazamos la línea de lo que iban a ser estos cuatro años de gobierno. Y creo firmemente que la única forma de lograr eso es trabajando en equipo”.

“El país está cansado de ver que el uno se ataca con el otro. Creo que nosotros debemos asumir la responsabilidad de, más que mostrar peleas, mostrar resultados. Yo lamento que nos estemos enfocando en las peleas personales de unos con otros, pero la invitación está sobre la mesa”.

¿Cómo está la relación con la vicepresidenta Francia Márquez?

“Con la vicepresidenta Francia Márquez pude conversar hace un par de días. Hubo una conversación muy franca. Sobre todo, a decir trabajemos juntas porque la gente está esperando eso”.

“Yo reconozco en la vicepresidenta que es una mujer joven, que representa unas luchas sobre todo el Pacífico colombiano, y que igual que yo ha sido víctima de estigmas, de calumnias por ser mujer, por ser afro también. Y creo, y como se lo manifesté a ella, que yo espero no solo encontrarme con ella a trabajar juntas en este gobierno, sino sé que ella tiene más futuro que pasado. Y sé que la veré en otros escenarios donde seguro nos encontraremos y trabajaremos juntas, no solo por el Pacífico, sino por nuestro país”.

“Fue una reunión donde sanamos heridas y sobre todo creo que es una relación de poder reconstruir confianza”.

¿Cuál es la historia del cuadro que dice: ‘Laura Sarabia, gracias por hacer parte de este gobierno, por hacer parte de Misión Guajira?

“Lo tengo desde el Dapre porque es mi recordatorio de que todos los días de sacrificio, todos los días donde hay días que son muy injustos, hay días que no son tan chéveres, esto me recuerda que por ellos vale la pena. Y este ha sido un trabajo junto con el sector privado, en el cual me siento muy orgullosa, y que desde la Cancillería seguiré liderando junto con otras misiones que seguramente conocerán en los próximos días, y que involucraremos sobre todo a todo el tema de cooperación internacional porque muchos países están dispuestos y dicen yo quiero cooperar”.

El presidente le dio una entrevista al país de España y cuando le preguntaron por usted él dijo Laura es una mujer muy organizada, pero tiene que madurar, ¿qué piensa de eso?

“De él he aprendido un montón. Todos los días aprendo de nuestras conversaciones diarias, incluso discusiones cuando no tenemos miradas iguales, sino miradas diferentes; sigo aprendiendo”.

“Por ejemplo, él me enseñó, y eso él lo sabe muy bien, a que cuando uno no tiene nada que temer, cuando uno no tiene nada que deberle a nadie, uno siempre puede caminar con la frente en alto. Y él me decía eso, siempre tienes que caminar con la frente alta. Y hoy yo puedo decir que hoy yo camino con la frente alta porque no tengo nada que temer, no tengo esqueletos bajo la alfombra y siempre he dado respuesta por mis actos”.

¿Se siguen hablando con frecuencia pese a que usted ya no está en la Casa de Nariño?

“Sí, yo me quise alejar de todas las discusiones, decisiones y entramados, por decirlo que se dan desde el Palacio y yo me dedico a otros temas”.

¿Qué significan para usted los funkos que tiene de Game of Thrones?

“Es Arya Stark. Era la más chiquita de toda la familia Stark, pero ella pasó por una transformación, se tuvo que ir a cuartos de invierno, se tuvo que salir de la escena, prepararse, y sobre todo, su mayor lección es que cada golpe era una lección, y cada lección nos hace mejores”.

¿Y eso es lo que siente que le ha pasado también a usted y por eso la comparación con Arya?

Yo pienso que para mí ha sido, cada golpe para mí ha sido una lección. Y para mí cada una de esas lecciones, trato de que me hagan mejor y sobre todo de jamás perder mi humanidad. Y es eso, por eso están en sus diferentes formas. Porque ha tenido que pasar por todas las transformaciones, y creo que eso también mucho ha sido mi vida, que ha tenido que pasar por todas las transformaciones, y ha tenido que levantarse muchas veces y seguir en la batalla”.

¿En qué cree Laura Sarabia?

“Laura Sarabia cree en Dios. Y es uno de sus motorcitos y es un consejero de cabecera”.

¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente?

“Trato que la desesperanza no me venza y ojalá que no nos venza a ningún colombiano. Y frente a este tema y frente a los otros, yo sé que tengo mucha oposición. Tengo oposición de contradictores en el Gobierno y en el mismo proyecto que consideran que yo soy un extraño y que no merezco estar donde estoy”.

“Atacándome a mí no me afecta a mí, sino afecta a quien dicen amar, entonces eso es, y eso es lo que realmente puedo decir. Tengo un motorcito que se llama Alejandro y que todos los días me levanto por él y porque él tenga un mejor país, y porque esté muy orgulloso de su mamá. Que sepa que vale la pena no tener a su mamá todo el tiempo”.