Ecopetrol reveló la cantidad de gas que dispondrá para atender el mercado entre febrero y mayo de 2026

Ecopetrol informó, a través de un comunicado, que contará con una oferta de gas natural que oscila entre 39 y 68 GBTUD para atender la demanda del mercado colombiano durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2026, como parte de sus acciones para fortalecer el abastecimiento energético del país.

Según explicó la compañía, estos volúmenes provendrán de los campos Cupiagua, Cupiagua Sur y Pauto Sur, ubicados en el Piedemonte Llanero, una de las principales zonas productoras de gas natural en el país.

“A partir de la segunda semana de enero Ecopetrol adelantará los procesos de comercialización para ofrecer al mercado entre 39 y 68 GBTUD de gas natural para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2026, en el marco de las acciones que desarrolla la Empresa para contribuir al abastecimiento de este energético en el país”, se lee en el comunicado.

La empresa detalló que el gas será ofrecido bajo dos modalidades: contratos en firme y contratos con interrupciones.

Para febrero de 2026 se proyecta una disponibilidad total de 53 GBTUD, mientras que en marzo alcanzaría su punto más alto con 68 GBTUD.

En abril se estima una oferta de 54 GBTUD y en mayo de 39 GBTUD, de acuerdo con la planeación operativa.

En el documento, la entidad también indicó que los procesos de comercialización se iniciarán a partir de la segunda semana de enero, siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Toda la información relacionada con las condiciones y características de estas ofertas será publicada en el portal web de la compañía, para conocimiento de los agentes interesados.

“Con este anuncio el mercado podrá contar con más gas de fuentes nacionales a precios competitivos”, finaliza el documento.