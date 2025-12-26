Hombre se quitó la vida luego de asesinar a su pareja y dejar gravemente herida a su hijastra en EE. UU.

Un partido de fútbol americano quedó marcado por una tragedia. Antes de Navidad, un hombre habría asesinado a su pareja y luego se habría quitado la vida.

De acuerdo con el Sheriff de condado de Polk en Florida, un hombre de 47 años identificado como Jason Kenney, estuvo viendo el partido del 22 de diciembre entre Indianapolis Colts y San Francisco 49ers, disputado en el Lucas Oil Stadium.

Discusión por cambiar el canal desembocó en la tragedia

Este hombre estaba casado con Crystal Kenny. La Policía informó que durante y después del compromiso, él estuvo bebiendo bastante. Sobre el final del encuentro, concretamente a las 11:00 p.m., discutió con su esposa.

Crystal le habría sugerido cambiar de canal, lo cual desató una discusión que fue calificada como acalorada. Tanto así que ella le pidió a su hijo de 12 años que llamara al 911 por el comportamiento que estaba teniendo Jason.

Niña sobrevivió: “Milagro de Navidad”

Cuando el menor salió hacia la casa de los vecinos, escuchó disparos. A los pocos minutos, los uniformados llegaron y encontraron muerta a Crystal con un impacto de bala en la cabeza. En un cuarto, hallaron a una niña de 13 años, la hijastra de Jason, gravemente herida con dos disparos en el hombro y cara.

La niña fue llevada a Lakeland Regional Health y está en estado crítico, aunque estable. La Policía calificó como ‘milagro de Navidad’ que saliera con vida. En la casa también había una bebé de un año que no tuvo ninguna lesión.

Antes de que los agentes llegaran, el hombre huyó en su carro hacia el lago y llamó a su hermana, quien vive en Nueva York. Le confesó el crimen y le dijo que se iba a suicidar porque no quería ir a la cárcel.

Posteriormente, fue a la casa de un amigo, donde es ubicado por la Policía. Cuando los uniformados le pidieron que saliera, se disparó en la cabeza.