Marino Hinestroza acapara portadas en Argentina y despierta expectativa total

Marino Hinestroza revoluciona a la prensa de Argentina y lo presentan como la nueva joya de Boca Juniors.

Foto: Atlético Nacional

diciembre 26 de 2025
06:03 p. m.
La prensa deportiva de Argentina ya trata a Marino Hinestroza como un fichaje de impacto. Antes de que exista un anuncio oficial, el nombre del colombiano empezó a ocupar espacios privilegiados en portadas, análisis y editoriales, donde es presentado como una de las apuestas más fuertes del próximo mercado de pases.

El extremo colombiano, jugador reciente de Atlético Nacional, pasó en cuestión de horas de ser una promesa seguida a distancia a convertirse en protagonista al otro lado del continente.

Los principales diarios deportivos argentinos coincidieron en destacar el perfil del atacante: "velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y una personalidad que no pasa desapercibida"

Para varios medios, su eventual llegada marcará el inicio de un nuevo ciclo ambicioso, pensado no solo para el torneo local, sino para recuperar protagonismo internacional. En ese contexto, Hinestroza aparece descrito como un futbolista capaz de marcar diferencias inmediatas.

Argentina instala a Marino Hinestroza como refuerzo estelar de Boca Juniors

El impacto mediático fue inmediato. Portales, programas de televisión y redes sociales replicaron portadas y titulares que anuncian la inminencia del fichaje, resaltando que se trata de una inversión importante y de una apuesta a largo plazo. Algunos análisis incluso lo ubicaron como la primera pieza de un proyecto deportivo enfocado en volver a competir con fuerza en la Copa Libertadores.

Las comparaciones no tardaron en aparecer. En Argentina, varios comentaristas asociaron su estilo con extremos colombianos que dejaron huella en ese país, destacando su atrevimiento y capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave. También se resaltó su presencia en el radar de la Selección Colombia, un factor que eleva su cotización y refuerza la expectativa alrededor de su rendimiento.

Atlético Nacional y el salto internacional con Marino Hinestroza

Desde Colombia, el movimiento es leído como una confirmación del talento de Hinestroza y del trabajo de Atlético Nacional en la proyección de talento joven. El club antioqueño, que ya contemplaba la posibilidad de una salida en este mercado, ve cómo uno de sus jugadores más desequilibrantes da un salto significativo en su carrera.

Mientras se ultiman detalles contractuales, el nombre de Marino Hinestroza sigue creciendo en exposición y debate. En Argentina lo esperan como una estrella en construcción; en Colombia, como un futbolista que representa la exportación de talento en su mejor versión.

