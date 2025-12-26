Registraduría habilita campañas móviles de inscripción en portales de TransMilenio

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que entre el 26, 29 y 30 de diciembre se realizarán campañas móviles de inscripción en nueve portales de TransMilenio en Bogotá.

El objetivo es facilitar el trámite de cambio de puesto de votación con miras a las elecciones de 2026. “Votar cerca, te acerca”, destacó la entidad en su comunicado, invitando a los usuarios a aprovechar la oportunidad para realizar el trámite de manera ágil.

Los puntos móviles estarán disponibles en los portales habilitados, lo que permitirá a los ciudadanos actualizar su información electoral sin necesidad de desplazamientos adicionales.

Estrategias para ampliar la cobertura

La Registraduría ha implementado nuevas estrategias para facilitar el cambio de puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El trámite está dirigido a quienes cambiaron de residencia, regresaron al país de manera permanente o poseen cédulas expedidas antes de 1988 y aún no figuran en el censo electoral.

Desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026, la entidad habilitó 400 puntos de inscripción en centros comerciales y zonas de alta afluencia en ciudades capitales e intermedias. Además, se realizan más de 1.000 campañas móviles de inscripción en universidades, plazas públicas y centros comerciales, lo que amplía la cobertura nacional.

Innovación tecnológica para el proceso electoral

La Registraduría también anunció la próxima habilitación de un código QR en su página web, destinado a los colombianos residentes en el exterior. Esta herramienta permitirá actualizar el puesto de votación mediante una aplicación con biometría facial, garantizando la verificación de identidad y la prevención de suplantación.

Con estas medidas, la entidad busca optimizar los tiempos de inscripción, promover la participación ciudadana y reforzar la seguridad en el proceso electoral, en un contexto en el que ya se han realizado jornadas masivas de inscripción en más de 11.000 puestos en todo el país.