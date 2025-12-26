El Año Viejo de Karina García encendió las redes: así es la muñeca que es viral

La llegada del cierre de año volvió a convertir una tradición popular en fenómeno digital. En esta ocasión, el nombre de Karina García se apoderó de las conversaciones en redes sociales luego de que circularan imágenes de un Año Viejo inspirado en su imagen, una representación que no tardó en generar miles de reacciones y comentarios en plataformas como Instagram, TikTok y X.

La figura, elaborada con notable nivel de detalle, apareció en distintos videos grabados por ciudadanos que celebraban la despedida del 2025.

En cuestión de horas, las imágenes se viralizaron y posicionaron a la modelo paisa como una de las protagonistas inesperadas de las celebraciones decembrinas, demostrando una vez más el impacto que tienen las figuras públicas en las expresiones culturales del país.

El Año Viejo de Karina García que desató furor digital

El muñeco recreó varios elementos asociados al estilo que Karina García ha mostrado en redes sociales y apariciones públicas. Atuendos ajustados, accesorios llamativos, tacones y una cuidada estética fueron parte de la caracterización que llamó la atención de los internautas.

Incluso, algunos detalles fueron interpretados como guiños a su personalidad mediática y a su paso por la televisión, lo que aumentó el interés y la conversación alrededor de la figura.

La creatividad detrás del Año Viejo no solo resaltó por lo visual, sino por la rapidez con la que se convirtió en tendencia. Usuarios compartieron memes, comparaciones y mensajes cargados de humor, mientras otros destacaron la originalidad como una muestra de cómo las tradiciones colombianas se reinventan con los personajes del momento.

Las reacciones encontradas por el Año Viejo de Karina

Como suele ocurrir con este tipo de representaciones, las opiniones estuvieron divididas.

Mientras una parte del público celebró la iniciativa como una expresión cultural divertida y espontánea, otros debatieron sobre el significado simbólico del Año Viejo y la exposición de figuras públicas en este tipo de manifestaciones.