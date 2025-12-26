CANAL RCN
Tendencias

El Año Viejo de Karina García encendió las redes: así es la muñeca que es viral

Así es el Año Viejo inspirado en Karina García que causó furor digital.

Año Viejo Karina García muñeca redes sociales
Foto: IG Karina García

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
07:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La llegada del cierre de año volvió a convertir una tradición popular en fenómeno digital. En esta ocasión, el nombre de Karina García se apoderó de las conversaciones en redes sociales luego de que circularan imágenes de un Año Viejo inspirado en su imagen, una representación que no tardó en generar miles de reacciones y comentarios en plataformas como Instagram, TikTok y X.

Karina García encendió las redes al disfrutar de un concierto de Ozuna: video viral
RELACIONADO

Karina García encendió las redes al disfrutar de un concierto de Ozuna: video viral

La figura, elaborada con notable nivel de detalle, apareció en distintos videos grabados por ciudadanos que celebraban la despedida del 2025.

En cuestión de horas, las imágenes se viralizaron y posicionaron a la modelo paisa como una de las protagonistas inesperadas de las celebraciones decembrinas, demostrando una vez más el impacto que tienen las figuras públicas en las expresiones culturales del país.

El Año Viejo de Karina García que desató furor digital

El muñeco recreó varios elementos asociados al estilo que Karina García ha mostrado en redes sociales y apariciones públicas. Atuendos ajustados, accesorios llamativos, tacones y una cuidada estética fueron parte de la caracterización que llamó la atención de los internautas.

Así fue el reencuentro de Blessd y Karina García, con el que explotaron las redes
RELACIONADO

Así fue el reencuentro de Blessd y Karina García, con el que explotaron las redes

Incluso, algunos detalles fueron interpretados como guiños a su personalidad mediática y a su paso por la televisión, lo que aumentó el interés y la conversación alrededor de la figura.

La creatividad detrás del Año Viejo no solo resaltó por lo visual, sino por la rapidez con la que se convirtió en tendencia. Usuarios compartieron memes, comparaciones y mensajes cargados de humor, mientras otros destacaron la originalidad como una muestra de cómo las tradiciones colombianas se reinventan con los personajes del momento.

Las reacciones encontradas por el Año Viejo de Karina

Como suele ocurrir con este tipo de representaciones, las opiniones estuvieron divididas.

Karina García causa polémica tras revelar detalles de sus relaciones, ¿indirecta para Altafulla?
RELACIONADO

Karina García causa polémica tras revelar detalles de sus relaciones, ¿indirecta para Altafulla?

Mientras una parte del público celebró la iniciativa como una expresión cultural divertida y espontánea, otros debatieron sobre el significado simbólico del Año Viejo y la exposición de figuras públicas en este tipo de manifestaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Arturo Vidal

Arturo Vidal sorprendió en la Feria de Cali y desató furor entre los asistentes: videos

Viral

Jessica Cediel estalló en redes tras críticas de Tuti Vargas por publicar fotos del funeral

Artistas

Yeferson Cossio anunció decisión tras su cirugía urgente en el corazón: ¿cuál fue?

Otras Noticias

Bogotá

Incautan gran cantidad de pólvora que iba a ser vendida en concurridas estaciones de TM

A los vendedores les impusieron un comparendo. Además, la cifra de quemados hasta el momento ya superó los 80 casos.

Estados Unidos

Hombre se quitó la vida luego de asesinar a su pareja y dejar gravemente herida a su hijastra en EE. UU.

El macabro crimen comenzó por una discusión al cambiar el canal de televisión.

Mercado de Fichajes

Marino Hinestroza acapara portadas en Argentina y despierta expectativa total

Ecopetrol

Ecopetrol reveló la cantidad de gas que dispondrá para atender el mercado entre febrero y mayo de 2026

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores