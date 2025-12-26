CANAL RCN
Colombia

Incautan gran cantidad de pólvora que iba a ser vendida en concurridas estaciones de TM

A los vendedores les impusieron un comparendo. Además, la cifra de quemados hasta el momento ya superó los 80 casos.

Pólvora en Transmilenio.
Pólvora en Transmilenio. Foto: Policía de Bogotá.

diciembre 26 de 2025
07:02 p. m.
Durante Navidad, se intensifican los operativos sobre quienes desean vender pólvora, algo que está penalizado en la ley. Además, implica un grave peligro, teniendo en cuenta la alta cantidad de personas que resultan lesionadas; incluso con daños irreparables.

Autoridades han logrado incautar 2,7 toneladas de pólvora en Bogotá
Con corte a este viernes 26 de diciembre, llegó a 81 la cantidad de lesionados con pólvora en Bogotá. 61 son adultos y los 20 restantes son menores de edad que estaban acompañados por personas que consumieron licor.

¿Cuántos quemados con pólvora en Bogotá van en diciembre?

Las personas han tenido lesiones principalmente en manos, rostro, ojos, cuello, pies y cuerpo.

Los casos han estado distribuidos de la siguiente manera en las localidades: Engativá (13), Bosa (ocho), San Cristóbal (siete), Suba (ocho), Usme (seis), Kennedy (seis), Ciudad Bolívar (cinco), Santa Fe (cinco), Usaquén (cuatro), Fontibón (tres), Los Mártires (tres), Chapinero (dos), Tunjuelito (dos), Puente Aranda (dos), Teusaquillo (uno) y Antonio Nariño (uno).

En las últimas horas, la Policía articulada a Transmilenio les puso la lupa a tres estaciones de la troncal de la calle 13: avenida Jiménez, Ricaurte y La Sabana.

Más de mil unidades incautadas

Se centraron en estas tres por las denuncias de la ciudadanía. Las sospechas se confirmaron al hallar 1.440 unidades de pólvora, las cuales iban a ser vendidas entre los usuarios a escondidas en las instalaciones.

En las cajas había voladores, martillos, totes, chispitas, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas; considerados como productos de alto riesgo. A los seis vendedores se les impuso un costoso comparendo.

De acuerdo con las autoridades, solamente en diciembre se han incautado 2.9 toneladas de pólvora. Si la incautación se hace en espacio público, la destrucción es al instante.

La normativa detalla que la venta de pólvora acarrea multas superiores a los 693 mil pesos. Si una tienda, además, no cumple con la documentación oficial, puede tener una suspensión de hasta 10 días o permanente.

