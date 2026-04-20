¿Legítima defensa u homicidio? El debate tras el ataque en rodaje en Bogotá

Lo que comenzó como una jornada de grabación terminó en tragedia y ahora en un complejo proceso judicial.

Dos jóvenes integrantes de una producción reaccionaron violentamente contra Josué Cubillos, quien momentos antes había asesinado a dos de sus compañeros con arma blanca. La Fiscalía los imputó por homicidio, mientras la discusión sobre si actuaron en legítima defensa divide a la comunidad jurídica.

¿Legítima defensa o exceso punitivo?

Nelson Alfonso Sanabria, de 19 años, y Jorge Alexander Correa, de 29, persiguieron al agresor tras el ataque inicial. Según la Fiscalía, Cubillos se encontraba en estado de indefensión cuando fue alcanzado y herido, incluso por la espalda, lo que configura un homicidio.

Sin embargo, expertos consultados sostienen que se trató de una reacción para proteger la vida de otros miembros del equipo, cumpliendo con los elementos de la legítima defensa.

Un proceso que marcará sus vidas

Ambos capturados no aceptaron cargos y enfrentan la acusación en libertad. El caso se encuentra en fase de acusación y podría derivar en una condena de hasta 37 años de cárcel si se mantiene la calificación de homicidio.

La discusión jurídica se centra en si los jóvenes actuaron para salvaguardar un bien jurídico —la vida de sus compañeros— o si tomaron justicia por mano propia.