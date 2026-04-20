Audios inéditos de piloto en plena emergencia aérea en Aeropuerto El Dorado

Una nueva alerta encendió las preocupaciones sobre la seguridad aérea en el país. Dos aeronaves estuvieron a punto de coincidir en la misma trayectoria durante su aproximación al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Este delicado incidente quedó registrado en los audios entre pilotos y la torre de control, y que revela la tensión de los segundos previos a una maniobra crítica.

El incidente ocurrió cuando un avión de carga de Qatar Airways y una aeronave comercial de Lufthansa se encontraban en fase de aterrizaje. Ambas aeronaves llegaron a estar a una distancia de poco más de 400 metros, una cercanía que, aunque considerada segura por las autoridades, activó protocolos de prevención por parte de la tripulación.

Los angustiantes audios de los pilotos en plena emergencia en El Dorado

Los audios revelan el momento exacto en que el piloto del vuelo de Lufthansa detecta la presencia del otro avión y establece comunicación con la torre de control.

Tenemos tráfico a la vista (…) ¿Podemos confirmar el procedimiento? Estamos cerca a 32 a la izquierda.

Advirtió, mientras solicitó confirmación del procedimiento suspendió el aterrizaje. La respuesta operacional fue: “Vamos a dar la vuelta”.

En los registros se escucha cómo informa que ejecutará el procedimiento y asciende nuevamente, siguiendo las instrucciones para elevar la aeronave a 13.000 pies. La acción, tomada en segundos, evitó cualquier posibilidad de colisión.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, la distancia entre ambas aeronaves no representó un riesgo directo para los pasajeros ni la tripulación.

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Las emergencias aéreas similares de los últimos meses

Con este caso, ya son tres los incidentes registrados en lo que va del año relacionados con proximidad entre aeronaves.

Los anteriores involucraron dos helicópteros, uno del Ejército y otro de la Fuerza Aérea, lo que llevó a las autoridades a restringir el sobrevuelo de este tipo de aeronaves en la zona del aeropuerto.

La diferencia, en esta ocasión, es que se trata del primer evento entre vuelos comerciales en 2026. Esto ha elevado la atención sobre los procedimientos de control y coordinación en uno de los aeropuertos más importantes del país.

Tras el incidente, tanto la autoridad aeronáutica como el Ministerio de Transporte se pronunciaron. Aseguran que la seguridad aérea está garantizada, pero anunciaron revisiones a los procesos internos, incluyendo la infraestructura, el personal y los mecanismos de operación.

También se solicitó el acompañamiento de la Contraloría General de la República en los procesos contractuales, con el fin de asegurar transparencia y correcto funcionamiento de los sistemas aeroportuarios.