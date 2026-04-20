CANAL RCN
Internacional Video

En VIDEO | Un tiroteo en Río de Janeiro contra cabecilla de una banda dejó a 200 turistas varados

El incidente ocurrió en medio de un operativo de la policía civil para arrestar a los líderes de una de las bandas más importantes de Brasil.

AFP

abril 20 de 2026
09:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Más de 200 turistas quedaron atrapados este lunes en lo alto de un emblemático cerro de Rio de Janeiro, Brasil, por un operativo policial contra narcotraficantes en una favela del sur de la ciudad, que derivó en intensos enfrentamientos armados, informaron autoridades y un operador turístico.

Revelaron videos del megaoperativo en Río de Janeiro: así se tomó la Policía el control de la favela
RELACIONADO

Revelaron videos del megaoperativo en Río de Janeiro: así se tomó la Policía el control de la favela

Los visitantes permanecieron durante unas dos horas varados en el Morro Dois Irmaos, mientras se producían tiroteos entre agentes y miembros del Comando Vermelho, una de las mayores facciones criminales de Brasil.

El Morro Dois Irmaos, que domina las playas de Ipanema y Leblon desde sus 533 metros de altura, es uno de los miradores más famosos de la ciudad y atrae a miles de visitantes cada semana, que a menudo suben a ver el amanecer.

Murió influencer en el operativo de la Policía Militar de Río de Janeiro contra bandas de narcotráfico
RELACIONADO

Murió influencer en el operativo de la Policía Militar de Río de Janeiro contra bandas de narcotráfico

Más de 200 turistas varados por tiroteo en Rio de Janeiro

"Había más de 200 personas que hacían el paseo esta mañana. El 70% eran turistas extranjeros", dijo Renan Monteiro, de la operadora Favela Turismo.

Monteiro lamentó que cada vez que ocurre una operación en la favela "se difunde en todo el mundo y eso impacta directamente en los resultados positivos" del flujo de turistas.

La Policía Civil dijo en un comunicado que cuando llegaron los agentes a la favela de Vidigal, los traficantes abrieron fuego y pusieron "deliberadamente en riesgo a residentes y visitantes de la región".

"Estábamos en medio de los tiros, el helicóptero (policial) nos pasaba por encima. Hubo gente que se desmayó", relató Debora Moraes, de 28 años, una turista venida de Sao Paulo.

Fuerte amenaza de pandilleros en Río de Janeiro tras sangriento operativo policial
RELACIONADO

Fuerte amenaza de pandilleros en Río de Janeiro tras sangriento operativo policial

¿Lograron capturar a cabecilla de favelas en Rio de Janeiro?

El operativo resultó en la detención de tres personas y no dejó heridos.

Los turistas bajaron del cerro tras tener luz verde de la policía.

Rio recibió en 2025 más de 2,1 millones de visitantes internacionales, un récord histórico.

El episodio de este lunes ocurre casi seis meses después de la operación policial más letal de la historia de Brasil, el 28 de octubre, que dejó más de 120 muertos en varios complejos de favelas en la zona norte de Rio.

Ciudadanos de Río de Janeiro le agradecieron a la policía militar por enfrentar a bandas criminales: video
RELACIONADO

Ciudadanos de Río de Janeiro le agradecieron a la policía militar por enfrentar a bandas criminales: video

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Dos colombianos fueron heridos tras la balacera en una pirámide de Teotihuacán, México

México

Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán, México, dejó dos personas muertas

Tiroteo en Estados Unidos

¿Quién es el asesino de los 8 niños en Luisiana? Casi todos eran sus hijos, uno logró escapar

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Informe de la oposición a la CIDH revela amenazas contra Paloma Valencia y riesgo electoral en Colombia

Según el documento, la seguridad de Valencia solo se reforzó después del atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 20 de abril de 2026

¡Ya hay ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 20 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Yeison Jiménez

Nueva eucaristía en homenaje a Yeison Jiménez: fecha, lugar y más información de la ceremonia

Radamel Falcao García

¿Qué tan grave es la lesión de Falcao? Explicación del arco cigomático

Barranquilla

Paciente en Barranquilla requiere una cirugía de corazón con urgencia: la Nueva EPS no ha respondido