¿Qué tan grave es la lesión de Falcao? Explicación del arco cigomático

El fútbol colombiano encendió las alarmas médicas tras la lesión sufrida por Radamel Falcao García durante el partido entre Millonarios ante América de Cali.

El delantero recibió un fuerte cabezazo en una jugada aérea, lo que obligó su salida inmediata del campo y posterior traslado a un centro médico.

Horas después, el club confirmó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático, una lesión facial que puede tener implicaciones importantes en su recuperación deportiva.

¿Qué es el arco cigomático y por qué es clave en el rostro?

El arco cigomático es una estructura ósea del cráneo ubicada en la zona lateral de la cara, conocida comúnmente como el pómulo.

Está formado por la unión de huesos del cráneo y la cara, y cumple funciones fundamentales tanto estéticas como funcionales, ya que conecta con la órbita ocular y la mandíbula.

Desde el punto de vista médico, esta estructura sirve de soporte a músculos esenciales para la masticación, como el masetero, y participa en la estabilidad del rostro.

Una fractura del arco cigomático puede tratarse sin cirugía o requerir intervención, dependiendo de la gravedad del daño. En términos generales, si el hueso no está desplazado y no compromete funciones como la apertura de la boca, la visión o la simetría facial, el manejo suele ser conservador: reposo, control del dolor y seguimiento médico.

Sin embargo, cuando existe desplazamiento del hueso, hundimiento visible del pómulo, dificultad para masticar o posibles afectaciones en la órbita ocular, los especialistas pueden indicar cirugía para recolocar y fijar la estructura ósea.

Este tipo de procedimientos es relativamente común en traumatología facial y busca evitar secuelas estéticas o funcionales.

En el caso de Radamel Falcao García, la decisión dependerá de los estudios de imagen y la evolución clínica en los primeros días tras la lesión. Por eso, los equipos médicos suelen esperar a que baje la inflamación antes de definir si es necesario operar o continuar con tratamiento conservador.

Estudios en morfología craneofacial han demostrado que el arco cigomático también actúa como un “puente” estructural que distribuye las fuerzas generadas por impactos en la cara, lo que explica su vulnerabilidad en deportes de alto contacto.

¿Qué implica una fractura del arco cigomático como la de Falcao?

Las fracturas en esta zona suelen producirse por golpes directos, como el que sufrió Falcao en el encuentro. Según reportes médicos, este tipo de lesión puede generar dolor intenso, inflamación, dificultad para abrir la boca e incluso alteraciones visuales si se comprometen estructuras cercanas.

El diagnóstico se confirma generalmente mediante estudios de imagen como radiografías o tomografías, herramientas estándar en la evaluación de traumatismos faciales.

Dependiendo de la gravedad, el tratamiento puede ir desde reposo y manejo del dolor hasta intervenciones quirúrgicas para estabilizar el hueso.

En el caso del delantero colombiano, el club informó que el tratamiento definitivo se definirá tras la fase aguda de la lesión, lo que sugiere un seguimiento cercano de su evolución clínica.