En medio del asesinato de dos personas en plena grabación en Bogotá, dos hombres reaccionaron contra el agresor luego de que este atacara sin mediar palabra a sus compañeros, ahora, enfrentan un proceso judicial que podría cambiar sus vidas para siempre, ¿cárcel o libertad?

¿Qué pasará con los hombres que golpearon hasta matar al responsable de la tragedia en grabación?

La atención se está centrando ahora en lo que ocurrió después del ataque inicial.

Nelson Alfonso Sanabria, de 19 años, y Jorge Alexander Correa, de 29, integrantes de una producción audiovisual, fueron capturados e imputados por el delito de homicidio tras reaccionar violentamente contra Josué Cubillos.

Según lo expuesto en audiencia, el agresor había asesinado “a sangre fría” a dos personas, lo que desató una reacción inmediata de varios miembros del equipo. En ese momento, Cubillos fue brutalmente golpeado.

El juez 72 de garantías, Sebastián Ferreira, señaló un elemento clave en la investigación:

Y parece observarse como posiblemente el señor Jorge Alexander Correa, pues al parecer agrede con arma corto punzante al agresor por la espalda.

Para la Fiscalía, no se trató de una reacción justificada, sino de un caso claro de justicia por mano propia.

A pesar de la imputación, los dos hombres no aceptaron cargos y quedaron en libertad, debido a que no tienen antecedentes judiciales. Sin embargo, el proceso continúa y ahora la Fiscalía deberá formalizar la acusación y llevarlos a juicio.

De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas superiores a los 37 años de prisión.

¿Fue defensa o justicia por mano propia? Esto dicen los expertos

Algunos expertos consideran que la reacción de los implicados podría encajar dentro de la legítima defensa, dado que el atacante seguía representando una amenaza.

En esa misma línea, el exviceministro de Justicia, Camilo Rojas, afirmó:

Es evidente que en este caso sí se cumple con los elementos de la legítima defensa….

Por su parte, el abogado penalista Iván Cancino sostuvo que no se trató de venganza:

No es un acto doloso… ven como una persona sin absolutamente ningún recato está matando gente.

Pese a estas posiciones, la Fiscalía mantiene su postura: hubo un homicidio y será un juez quien determine la responsabilidad.

Ahora, la gran pregunta queda en el aire: ¿fue un exceso en medio del miedo o un acto necesario para detener una tragedia mayor? El proceso judicial será el encargado de dar esa respuesta.