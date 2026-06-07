Alejandro Bermeo y Martha Peralta tendrán curul en el Senado según proyecto de conformación

Noticias RCN conoció, en exclusiva, el proyecto de conformación del Senado de la República para el periodo 2026-2030, por medio del cual se declara su elección y se asignan curules.

El proceso responde a los resultados obtenidos durante las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, en las que se registró una votación válida para la circunscripción ordinaria de 19.479.446 personas.

En total, hubo 18.857.297 votos por partidos y/o candidatos, 622.149 votos en blanco, 580.701 votos nulos y 495.785 votos que no fueron marcados.

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¿Qué partidos y/o movimientos obtuvieron la mayor cantidad de votos para el Senado 2026-2030?

De los partidos y/o movimientos que superaron el umbral, el Pacto Histórico es el que mayor número de votos tuvo: 4.471.698, seguido del Partido Centro Democrático, con 3.072.618 votos; el Partido Liberal Colombiano, con 2.276.675 votos; la Alianza por Colombia, con 1.905.220 votos; el Partido Conservador Colombiano, con 1.852.662 votos; el Partido de la Unión por la Gente – Partido de la U, con 1.553.639 votos; la coalición de Cambio Radical y ALMA, con 1.241.121 votos; Ahora Colombia, con 891.818 votos, y el Movimiento de Salvación Nacional, con 707.718 votos.

Así las cosas, el Pacto Histórico tendrá 25 curules más la de Iván Cepeda, como segundo candidato a la presidencia con mayor número de votos, y el Centro Democrático tendrá 17 curules. Ambos partidos fueron los ganadores indiscutibles de la jornada; sin embargo, ninguno podrá lograr una mayoría en el Senado sin realizar alianzas.

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Alejandro Bermeo y Martha Peralta tendrán un lugar en el Senado, pese a investigaciones en su contra:

El proyecto de conformación del Senado no está exento de polémicas. Entre la lista de personas que entrarán a conformarlo se encuentran la actual senadora Martha Peralta y el senador electo Alejandro Bermeo.

Peralta es señalada por los delitos de presunto tráfico de influencias de servidor público, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Y, aunque la indagatoria en su contra concluyó, se vio obligada a firmar un acta de compromiso ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con la que debe pedir autorización para mudarse o salir del país.

Mientras, Bermeo fue denunciado ante la Fiscalía por presunta violencia sexual, maltrato físico y tortura, en contra de una mujer con la que habría mantenido una relación sentimental.