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Juez ordenó libertad condicional para el polémico empresario Carlos Mattos

Un juzgado de Barranquilla concedió la libertad condicional al empresario Carlos Mattos tras cumplir parte de su condena.

Foto: AFP

Noticias RCN

abril 21 de 2026
02:57 p. m.
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El empresario Carlos Mattos recuperaría su libertad luego de que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla le otorgara la libertad condicional.

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La decisión, emitida el 20 de abril de 2026, fue notificada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad encargada de verificar si existen otros procesos vigentes que impidan hacer efectiva la medida judicial.

La decisión se fundamenta en el cumplimiento de las tres quintas partes de la condena impuesta a Mattos, que fue fijada en nueve años, cinco meses y diez días. Según el expediente, el conteo de la pena inició en noviembre de 2021, cuando comenzó formalmente su periodo de reclusión tras ser extraditado a Colombia.

Durante el tiempo reciente, el empresario se encontraba bajo la medida de casa por cárcel debido a problemas de salud que presentó mientras estaba recluido en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Esta condición fue tenida en cuenta dentro del seguimiento de su condena y del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder al beneficio de libertad condicional.

¿Qué procesos judiciales siguen vigentes contra el empresario?

Antes de que se haga efectiva la libertad, el Inpec adelanta la verificación de posibles requerimientos judiciales pendientes. Esta revisión es clave, ya que Mattos enfrenta otro proceso relacionado con sus salidas irregulares de la cárcel La Picota de Bogotá, donde presuntamente utilizó vehículos oficiales para trasladarse a su oficina bajo el argumento de asistir a citas médicas.

Por estos hechos, el empresario es investigado por delitos como peculado por uso, cohecho y prevaricato por omisión. En febrero de 2026, se le negó un principio de oportunidad que buscaba acordar con la Fiscalía, lo que implica que las actuaciones judiciales en este caso continúan su curso sin acuerdos anticipados.

La condena principal por la que cumple pena corresponde a los delitos de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y daño informático agravado. Según las autoridades, estos hechos estarían relacionados con presuntos sobornos a funcionarios judiciales para influir en decisiones sobre la representación de la marca Hyundai en Colombia.

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