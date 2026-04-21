Gobierno Nacional devolverá Coosalud EPS a su cooperativa propietaria por orden de judicial

La intervención sobre una de las EPS más relevantes del país entra en una nueva fase. La Superintendencia de la Economía Solidaria confirmó que el Gobierno Nacional avanza en el proceso para devolver el control de Coosalud EPS a sus propietarios originales, la cooperativa Coosalud, en medio de un ajuste institucional que busca garantizar la continuidad del servicio de salud a sus afiliados.

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La entidad informó que recientemente hizo presencia en las instalaciones de la EPS para actuar como garante en la suspensión de la medida de intervención y velar por la protección del patrimonio de la cooperativa, que sigue bajo vigilancia administrativa.

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Suspenden la intervención de Coosalud EPS y el gobierno la devolverá

El Tribunal Administrativo de Bolívar emitió un fallo que ordena a la Superintendencia Nacional de Salud suspender temporalmente la intervención sobre la EPS Coosalud y devolver su administración a los directivos originales, una decisión que mantiene en vilo a más de tres millones de afiliados en distintas regiones de Colombia.

La decisión judicial establece la suspensión provisional de las resoluciones del 22 de noviembre de 2024, mediante las cuales la Supersalud dispuso la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa para administrar Coosalud EPS S.A.

Después de varios días de la decisión judicial, el Gobierno Nacional anunció que Coosalud EPS será devuelta a sus dueños legítimos, la cooperativa Coosalud.

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Situación legal de Coosalud EPS tienen en vilo a millones de afiliados

El caso presenta un debate jurídico complejo, ya que mientras el tribunal ordena suspender la intervención, el Ministerio de Salud mantiene su postura respecto a las graves fallas financieras que presenta la entidad, argumentando que estas deficiencias motivaron la cesión de la intervención.

Pese a la posición del gobierno, la Supersolidaria confirmó que efectivamente cumplirán el fallo del tribunal.

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Coosalud en UCI tras intervención del gobierno

Desde la perspectiva de uno de los representantes de Coosalud, el abogado Julián Quintana, la intervención ha tenido efectos contraproducentes, señaló que la EPS pasó de ser una de las mejores de Colombia a estar "en cuidados intensivos prácticamente para liquidación" después de la medida impuesta por la Supersalud.

La situación tenía en incertidumbre a más de tres millones de afiliados distribuidos en distintas regiones del país que dependen de Coosalud para acceder a servicios de salud.

La EPS Coosalud espera que el Gobierno Nacional proceda a devolver la administración de la entidad a sus directivos originales, permitiendo así restablecer el funcionamiento normal de la prestación de servicios a sus millones de afiliados en todo el territorio nacional.