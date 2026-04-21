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¿Por qué algunas monedas latinoamericanas le ganan al dólar en abril?

El dólar pierde fuerza y monedas de América Latina ganan terreno. ¿Cuáles son las razones?

¿Por qué algunas monedas latinoamericanas le ganan al dólar en abril?
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 21 de 2026
02:57 p. m.
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En un escenario global marcado por cambios en las tasas de interés y movimientos de capital, las monedas de América Latina frente al dólar han mostrado un comportamiento positivo durante abril de 2026.

Varias divisas de la región han logrado apreciarse, impulsadas por factores externos e internos que hoy favorecen a los mercados emergentes.

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De acuerdo con datos recientes del medio financiero Bloomerg, el peso chileno lidera el fortalecimiento con una valorización cercana al 5 %, seguido por el real brasileño y el peso mexicano, que también han tenido avances significativos.

En este contexto, el peso colombiano registra una mejora más moderada, pero se mantiene dentro de la tendencia regional.

¿Cuáles son las monedas de América Latina que le ganan al dólar en abril?

El ranking de valorización en abril muestra diferencias claras entre los países. El peso chileno encabeza la lista, impulsado en parte por el buen desempeño del cobre, uno de sus principales productos de exportación.

Monedas de América Latina mejor que el dólar en abril
Foto: Freepik

Le siguen el real brasileño y el peso mexicano, ambos beneficiados por la llegada de capital extranjero atraído por sus tasas de interés.

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En una segunda línea aparecen monedas como el peso colombiano y el sol peruano, que han tenido un comportamiento estable, aunque con incrementos más moderados.

En contraste, el peso argentino continúa bajo presión debido a su esquema cambiario controlado, mientras que otras divisas de la región presentan variaciones mixtas.

Este panorama refleja cómo cada economía responde de manera distinta a los estímulos globales y a sus propias condiciones internas.

¿Por qué las monedas latinoamericanas se están fortaleciendo?

El principal factor detrás de este fenómeno es la debilidad del dólar. Las expectativas de una posible reducción en las tasas de interés en Estados Unidos han disminuido el atractivo de la moneda estadounidense, favoreciendo a otras divisas.

A esto se suma el regreso del llamado “carry trade”, una estrategia en la que inversionistas buscan países con tasas de interés más altas, como Brasil o México, lo que genera mayor entrada de capital y fortalece sus monedas.

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Otro elemento clave es la menor tensión geopolítica a nivel global, que reduce la volatilidad y permite a los mercados emergentes ganar terreno. Además, el buen desempeño de materias primas como el petróleo y el cobre respalda a economías como la colombiana y la chilena.

En conjunto, estos factores explican por qué las monedas de América Latina frente al dólar están viviendo un momento favorable, aunque con matices según cada país.

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