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Irán no ha confirmado su asistencia a la segunda ronda de diálogos de paz con los EE. UU.

Durante el cese al fuego, que terminará la noche del miércoles, ambos países se acusaron mutuamente de haber cometido incumplimientos.

Estados Unidos e Irán.
Estados Unidos e Irán. Foto: Freepik.

Noticias RCN

AFP

abril 21 de 2026
02:02 p. m.
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El tiempo se agota para la tregua en Oriente Medio mientras el mundo aguarda una decisión que el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, ha calificado como "crítica".

Según informó el alto funcionario este martes 21 de abril a través de su cuenta en X, el país mediador "todavía se espera la respuesta formal de la parte iraní sobre la confirmación de la delegación para asistir a las conversaciones de paz de Islamabad", un segundo ciclo de diálogos que busca evitar el fin del cese de hostilidades.

De acuerdo con las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pacto de tregua alcanzado el pasado 8 de abril expirará este miércoles por la noche; lo que otorga un carácter de urgencia extrema a la respuesta de Teherán.

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Trump dice que Estados Unidos llegará en una posición solida a la segunda ronda de conversaciones:

Pese a la incertidumbre sobre la asistencia de Irán, el presidente Donald Trump se mostró optimista durante una entrevista con la cadena CNBC, afirmando que su administración posee una ventaja estratégica clara.

"Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte", declaró el mandatario estadounidense.

Trump sostiene que su país llega en una posición sólida para esta posible nueva ronda en Pakistán, aunque el objetivo de poner fin a la guerra enfrenta obstáculos severos, como las exigencias de Washington para que Irán renuncie a sus reservas de uranio y desista de controlar el estrecho de Ormuz.

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Primera ronda de conversaciones no demostró un avance entre ambos países:

El panorama diplomático está marcado por el fracaso de los acercamientos previos y las acusaciones mutuas de mala fe. Una delegación de alto nivel, liderada por el vicepresidente JD Vance, está lista para partir hacia Islamabad, buscando superar el estancamiento de la primera ronda celebrada los días 11 y 12 de abril.

Sin embargo, el ambiente es tenso: Trump ha acusado a la República Islámica de violar repetidamente el alto el fuego, mientras que Irán responde con recriminaciones similares. El conflicto escaló recientemente con el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una medida que justificaron como respuesta al bloqueo de sus puertos por parte de Estados Unidos, acto que consideran una ruptura del acuerdo vigente.

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