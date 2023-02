Corte decidió dejar libre a hombre que ayudó a una joven a quitarse la vida

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo histórico sobre el llamado suicidio asistido. Hernán, un habitante de calle, condenado por homicidio agravado, tras supuestamente ayudar en 2017 a una joven, de 20 años, a quitarse la vida; fue dejado en libertad, luego de que el alto tribunal considerara que las acciones que permiten la muerte de un suicida efectuadas por un tercero se contemplan en el delito de ayuda al suicidio y no necesariamente son un homicidio.

“Declarar que el acusado cometió el delito de ayuda al suicidio. Precluir la investigación a favor del procesado por el delito de ayuda al suicidio y extinguir la correspondiente acción penal”, señala la decisión.

¿Ayuda al #suicidio u #homicidio? @CorteSupremaJ define las diferencias entre estos dos tipos de delitos, al estudiar el caso de un hombre contactado por una joven para que le ayudara a quitarse la vida.

Ver sentencia SP005-2023 en ➡️ https://t.co/PbNv7jgcOF pic.twitter.com/DMryy0CPJt — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 11, 2023

Noticias RCN habló con el abogado de Hernán, quien narró la historia de su defendido y aseguró que no se comprobó que la herida de la muerte en el cuerpo de la joven hubiese sido ocasionada por un tercero.

“Dos heridas en la parte frontal del cuello que se llaman heridas de desistimiento, o sea, heridas de alguien que trató de quitarle la vida o cortarla y no fue capaz”, dijo Carlos Fernando Grisales, abogado defensor.

Aseguró que luego de casi seis años llegó la justicia en el caso, pues su representado acompañó a la mujer al lugar de los hechos a cambio de 140.000 pesos, pero no fue quien le quitó la vida.

“Desde el primer momento que me entrevisto con él me manifiesta: ‘doctor yo no la maté, yo sí estuve allá, yo no la maté’”, señaló el jurista.

Por ahora Hernán busca reincorporarse a la sociedad con la justicia de su lado.

Así habría sido la muerte de la joven enfermera en Manizales

Los hechos ocurrieron en Manizales en febrero de 2017 cuando la joven, estudiante de enfermería, pidió a un habitante de calle identificado como Hernán colaborarle para quitarse la vida.

La mujer fue encontrada en la habitación de una residencia con una nota en la que señalaba que “agrade(ció) a todos por los momentos compartidos», declaró estar allí «por decisión propia» y aseguró que «no hay culpables”, según indica la sentencia.

Sin embargo, Hernán fue detenido y le imputaron los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, además de medida de aseguramiento en centro carcelario.

En 2018 la justicia lo condenó a 33 años de prisión, pero su defensa apeló la decisión argumentando que “la Fiscalía no demostró ‘la intención homicida del acusado’ con lo cual no se acreditó, cuando menos más allá de toda duda, que haya cometido la conducta punible por la cual fue condenado. Lo que sí está probado, plantea, es la materialización del delito de ayuda o inducción al suicidio”.

Ahora, la Corte Suprema ordenó su libertad inmediata al definir las diferencias entre estos dos tipos de delitos.