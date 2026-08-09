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Quedaron libres tres hombres a pesar de asesinar brutalmente con puñal a un taxista en Bogotá

El homicidio ocurrió durante una riña que se dio en horas de la madrugada del pasado 31 de agosto.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 08 de 2026
07:53 a. m.
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Los tres presuntos asesinos de Jonathan Llanos, taxista de 33 años padre de familia apuñalado en Bosa, quedaron libres días después de haber sido capturados en flagrancia por este crimen.

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El hecho se dio en la madrugada del lunes 31 de agosto en medio de una riña en el barrio Brasil. Al parecer, la pelea se originó porque el taxista supuestamente no realizó la carrera.

Asesinato habría ocurrido durante riña

Si bien Llanos alcanzó a ser llevado a un centro médico de urgencia, falleció por la gravedad de las heridas. La Policía capturó a los tres presuntos responsables y durante el procedimiento un uniformado resultó lesionado por una motocicleta conducida por uno de los implicados.

De acuerdo con la seccional de la Fiscalía en Bogotá, durante la captura hubo irregularidades y no se contó con las pruebas ni el material necesario para que los tres hombres fueran presentados ante el juez de control de garantías.

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Para el ente acusador, no había los argumentos suficientes para presentarlo ante un juez y que en efecto el procedimiento que se desarrolló este día no fue el adecuado por parte de la Policía.

¿Por qué quedaron libres?

Lo insólito e indignante es que hay un video de las cámaras de seguridad que grabó al detalle lo ocurrido. La riña se presentó sobre las 3:00 a. m. en vía pública y, aunque la primera hipótesis corresponde a que el taxista se negó a hacer la carrera, esa versión no es clara dado que los implicados ya estaban en el vehículo para cuando comenzó el conflicto.

Tras conocer que los hombres volvieron a las calles, la familia expresó su frustración. Los allegados exigen a las autoridades que capturen nuevamente a estas personas para se esclarezca el crimen y se efectúen las condenas pertinentes.

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