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Gobierno sorprende al anunciar un canal interoceánico: ¿Cómo estaría proyectado?

En medio de las medidas tras el terremoto, el presidente De la Espriella anunció la posibilidad de un canal interoceánico en el Pacífico.

De la Espriella anunció canal interoceánico.
De la Espriella anunció canal interoceánico. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 08 de 2026
06:51 a. m.
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Durante una visita a Chocó a casi un mes del devastador terremoto del 10 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella hizo importantes anuncios con el apoyo de empresarios.

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En el departamento se pondrá en marcha un Plan Marshall. Este nombre hace referencia a la iniciativa que Estados Unidos llevó a cabo en Europa Occidental para recomponerla después de la Segunda Guerra Mundial.

¿Cómo será el Plan Marshall?

Pues bien, el plan en Chocó se articulará por medio de varios megaproyectos. El primero será el malecón en Quibdó, el cual pasaría por el río Atrato y será vital en lo que respecta a la generación de empleo, junto con el fortalecimiento del turismo.

Siguiendo por el lado de las conexiones terrestres, se dispondrá de un billón de pesos para cinco megaproyectos viales: vía Quibdó-Ánima-Nóvita, San José del Palmar – El Cairo, Istmina – Puerto Meluk, vía al Darién, Tutunendo – Ichó y en el aeropuerto Bahía Solano.

También habrá acciones enfocadas en atraer la inversión privada, innovación energética, mejorar el sector minero y en el turismo.

¿Cómo sería el canal interoceánico?

Uno de los anuncios del presidente que más llamó la atención fue la posibilidad de un canal interoceánico.

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“He ordenado que se realice la evaluación de la posibilidad de una obra que ya está estudiada y tiene alguna proyección que es el canal interoceánico. Tenemos una posibilidad impresionante aquí en el Chocó”, aseguró.

De la Espriella le dio la palabra al gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, quien entregó detalles acerca de esta iniciativa: “Hay dos posibilidades para conectar al Atlántico y el Pacífico desde el Urabá antioqueño hasta un puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano”.

Indicó que la primera radica en el canal interoceánico y la segunda corresponde a un ferrocarril que una a ambos puertos para trasladar mercancía entre los océanos. El presidente enfatizó que los empresarios están interesados en este proyecto.

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