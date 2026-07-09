VIDEO | Vigilante está entre la vida y la muerte tras brutal ataque con piedras en Bogotá

Un brutal ataque registrado por las cámaras de seguridad en el sector de Modelia, occidente de Bogotá; dejó en estado crítico a un vigilante de 63 años que fue golpeado por un ladrón.

Este hecho ocurrió a plena luz del día del sábado 5 de septiembre. El delincuente tenía intenciones de robarle su bicicleta, por lo que lo atacó varias veces con las piedras hasta dejarlo en el suelo.

Preocupación por la salud del vigilante

La víctima lleva 15 días trabajando como vigilante privado en el barrio. Su familia contó que está entre la vida y la muerte por la gravedad de las heridas; sumado a que no ha recuperado la conciencia.

Por medio de las cámaras, se conoció la cronología de este indignante crimen. El agresor cruzó la calle, se acercó sigilosamente a la caseta de vigilancia y atacó por la espalda al vigilante empleando una piedra grande.

Después de dejarlo tendido en el suelo, lo volvió a golpear y luego le robó la bicicleta con la que emprendió la huida. Esto le dejó tres fracturas en el cráneo.

Vecinos piden ayuda ante la ola de inseguridad

“Él es el que sale a la búsqueda de la economía. Nosotros tenemos un hijo discapacitado que tiene parálisis cerebral”, contó su esposa al pedir que se haga justicia y que el vigilante se recupere pronto.

Los vecinos del barrio expresaron su preocupación por este caso, el cual se suma al ambiente de inseguridad que se ha experimentado en el último tiempo. Un hombre declaró que los habitantes están constantemente bajo vulnerabilidad ante los atracos que son prácticamente diarios.

Por eso, la comunidad solicita la intervención de la Alcaldía de Bogotá y la Policía. “Le pedimos al señor alcalde mayor que este delincuente sea urgentemente capturado. Así como en otros casos, hay ofrecimiento de recompensa, entonces solicitamos que en este se haga lo mismo”, recalcó un vecino.