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Hallaron las cajas negras del avión que se salió de la pista en Miami: esto se sabe

Los investigadores encontraron el registrador de datos de vuelo y el de voz de cabina.

Caja negra del avión caído en Miami
Foto: AFP

Valentina Bernal

septiembre 08 de 2026
07:56 a. m.
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Las autoridades de Estados Unidos avanzan en la investigación del accidente aéreo ocurrido el domingo 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde un avión de carga operado para Amazon terminó fuera de la pista y dejó cinco personas muertas.

Este lunes 7 de septiembre, los investigadores lograron recuperar las dos cajas negras de la aeronave: el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de la cabina.

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Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, confirmó el hallazgo y explicó que ambos dispositivos fueron enviados a la sede de la entidad para ser analizados.

¿Cómo fue el accidente del avión de Amazon en Miami?

El accidente ocurrió cuando el Boeing 767-300, fletado por Amazon, se salió de la zona de aterrizaje del aeropuerto.

La aeronave atravesó una primera valla y terminó impactando contra varios vehículos que se movilizaban por una vía cercana.

Después del primer choque, el avión continuó avanzando por una zona de césped hasta llegar a una segunda barrera que delimitaba un espacio donde estaban estacionados vehículos autónomos de Tesla utilizados como robotaxis.

Según explicó Homendy, la aeronave terminó recorriendo aproximadamente 400 metros más allá de la superficie asfaltada del aeropuerto.

Las cinco víctimas del accidente no estaban dentro del avión

Las víctimas mortales no se encontraban dentro del avión. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las cinco personas fallecidas viajaban en los vehículos que fueron alcanzados por la aeronave.

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Una de las unidades era una furgoneta en la que se movilizaban siete trabajadores de una empresa de limpieza que presta servicios a compañías aéreas. El otro vehículo impactado era una camioneta.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de las personas fallecidas.

En cuanto a los ocupantes de la aeronave, los bomberos tuvieron que rescatar al piloto y al copiloto, quienes quedaron atrapados dentro de la cabina.

Los motores del avión se encontraban en llamas cuando llegaron los equipos de emergencia.

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