Influencer español se fue a los puños con un hombre en la ciudad de Cali: esta fue la razón

Momentos de tensión se vivieron en el centro de la ciudad de Cali cuando el reconocido influenciador español Naim Darrechi, se fue a las manos con otro hombre tras escuchar, aparentemente, un insulto contra otra creadora de contenido que lo acompañaba.

De acuerdo con la cuenta de X, 'esto es Cali ve', el tiktoker, que cuenta con más de 30 millones de seguidores, se encontraba con la streamer Katy Cardona, más conocida en la ciudad como 'La Blanquita'.

El influencer "se detuvo para increpar a un ciudadano que le lanzó alguna frase a la joven caleña", informó esta cuenta.

El hecho fue juzgado por usuarios caleños que captaron el momento en el stream a través de redes sociales, y han descalificado la actitud del español, quien es un foráneo en la ciudad.

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Darrechi es un conocido influencer y creador de contenido español de origen mallorquín que cuenta con más de 26 millones de seguidores en TikTok.

Su carrera ha estado rodeada de fuertes controversias. En 2021, generó un enorme revuelo social y político tras confesar en una entrevista que engañaba a sus parejas sexuales diciéndoles que era estéril para eyacular dentro sin su consentimiento ni protección, lo que provocó que el Ministerio de Igualdad de España lo llevara ante la Fiscalía.

También ha protagonizado altercados con las autoridades, como un enfrentamiento con la policía durante una concentración ilegal en la pandemia por el cual fue condenado a seis meses de cárcel tras declararse en rebeldía y estar en busca y captura temporalmente.