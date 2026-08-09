¡Escándalo! 120 combos de hamburguesas iban a ser ingresados para las reclusas de la cárcel El Buen Pastor

Un informe interno conocido en exclusiva por Noticias RCN, reveló cómo en total, 120 combos de comida rápida iban a ser ingresados a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.

Las fotografías que hacen parte del reporte muestran varias cajas con alimentos que, de acuerdo con la información recopilada, pretendían ser ingresadas al establecimiento penitenciario.

Cabe recordar que, apenas seis días antes, el director general del Inpec había firmado una circular en la que prohibía expresamente el ingreso de alimentos preparados y otros productos provenientes del exterior durante el mes de septiembre.

La orden era clara. No podían ingresar alimentos preparados, refrigerios, dulces, bebidas ni otros productos enviados desde fuera de la cárcel.

¿Está permitido el ingreso de este tipo de alimentos a la cárcel?

Una reciente circular establecía una serie de reglas para las actividades relacionadas con la conmemoración de Nuestra Señora de las Mercedes, una celebración tradicional dentro del sistema penitenciario.

Según las directrices impartidas por el Inpec, las actividades debían tener un carácter exclusivamente religioso.

Además de restringir el ingreso de alimentos externos, la orden también prohibía la entrada de artistas, cantantes, agrupaciones musicales, DJ, espectáculos provenientes del exterior, donaciones y equipos destinados a realizar grabaciones.

Sin embargo, el informe interno conocido por Noticias RCN advierte que, pese a estas restricciones, este martes se habría intentado permitir el ingreso al Buen Pastor de varias personas, equipos tecnológicos y decenas de combos de comida rápida.

Todo, según la denuncia consignada en el documento, bajo una autorización proveniente de la dirección del establecimiento.

Denuncian ingreso de regalos para las reclusas de la cárcel El Buen Pastor

El reporte interno también deja constancia de otras situaciones que, según la funcionaria de la guardia que elaboró la anotación, podrían representar una flexibilización de los controles dentro de la cárcel.

Uno de los apartados advierte sobre el presunto ingreso reiterado de regalos considerados de lujo para algunas personas privadas de la libertad.

Se advierte como novedad que bajo estas mismas autorizaciones se ha permitido de forma irregular el ingreso de regalos consistentes en termos de lujo destinados a los PPL.

Paralelamente, la denuncia también plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad para el ingreso de visitantes y otros elementos al establecimiento penitenciario.

En el documento, la guardia a su vez cuestiona la autorización de actividades, equipos tecnológicos y alimentos dentro del establecimiento.

Como por ejemplo, el ingreso de los combos de comida rápida, que serían de McDonald's, al parecer, destinados para las privadas de la libertad y para el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

¿Qué ha dicho el Inpec sobre las escandalosas revelaciones de la cárcel El Buen Pastor?

El caso ya generó reacciones y llevó al Inpec a ordenar operativos en el establecimiento penitenciario.

La investigación deberá determinar si existieron autorizaciones que permitieran el ingreso de los alimentos y si estas se ajustaban o no a las restricciones que estaban vigentes.

También tendrá que establecerse quién autorizó la entrada de las personas, los equipos tecnológicos y los diferentes elementos mencionados en el informe interno.