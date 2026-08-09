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Todo listo para la visita de Marco Rubio a Barranquilla: anuncian cierres viales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene todo listo para su llegada a Barranquilla.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
07:07 a. m.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este martes 8 de septiembre a Barranquilla, donde cumplirá una agenda oficial junto al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La visita representa uno de los encuentros diplomáticos de mayor relevancia para el país en los últimos años y se desarrollará en medio de un amplio dispositivo de seguridad coordinado entre autoridades colombianas y estadounidenses.

Rubio y De la Espriella sostendrán reuniones en la capital del Atlántico para abordar asuntos estratégicos de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Entre los principales temas estarán la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de los vínculos comerciales.

De acuerdo con la información oficial, uno de los objetivos del encuentro será revisar la cooperación entre ambos países frente al narcoterrorismo y analizar nuevas oportunidades para profundizar las relaciones económicas y comerciales.

La Cancillería colombiana confirmó que la reunión hace parte de una agenda destinada a fortalecer el diálogo bilateral y establecer nuevos mecanismos de cooperación.

Barranquilla prepara un amplio operativo de seguridad

La llegada de Rubio implicará un despliegue especial de las autoridades en diferentes puntos de Barranquilla. La ciudad ha coordinado medidas de seguridad con organismos nacionales y equipos estadounidenses que participan en la preparación de la visita.

El dispositivo tendrá especial atención en el sector norte de la ciudad, donde se desarrollará parte de la agenda del alto funcionario estadounidense. Las autoridades también recomendaron a los ciudadanos tener en cuenta las restricciones de movilidad programadas para la jornada.

La visita de Rubio ocurre, además, en un momento clave para la relación bilateral. Se trata del primer encuentro de alto nivel de un funcionario internacional con el Gobierno de De la Espriella y busca marcar una nueva etapa en los vínculos entre Bogotá y Washington.

Estos son los cierres viales programados

Para facilitar el operativo de seguridad y garantizar el desarrollo de la agenda diplomática, la Alcaldía de Barranquilla anunció cierres temporales en el norte de la ciudad.

Las restricciones comenzarán a las 5:00 de la tarde de este martes y se mantendrán hasta las 11:00 de la noche. Los puntos afectados estarán ubicados en las carreras 55 y 56, entre las calles 74 y 76.

También habrá cierre de la calle 75, entre las carreras 54 y 57, por lo que los conductores deberán tener en cuenta posibles cambios en sus recorridos durante esas seis horas.

Las autoridades dispondrán de personal de tránsito en la zona para orientar a los conductores y facilitar la movilidad por los corredores habilitados como alternativas.

La visita de Marco Rubio a Barranquilla hace parte de una gira regional que también contempla Ecuador y Perú. En el caso colombiano, además de seguridad y lucha contra el narcotráfico, la agenda incluye asuntos comerciales y cooperación entre ambos gobiernos.

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