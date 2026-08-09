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Rafael Dudamel habló de su futuro en Deportivo Cali tras goleada de Atlético Nacional

El técnico venezolano habló tras la penosa eliminación del Deportivo Cali en la Copa BetPlay y confirmó que se viene para él.

Rafael Dudamel Deportivo Cali
FOTO: Deportivo Cali

Ángel Ballén

septiembre 08 de 2026
08:04 a. m.
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Atlético Nacional avanzó a los cuartos de final de la Copa BetPlay tras golear por 3-0 a Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot. El equipo de Lucas González dominó el encuentro de principio a fin y eliminó a los 'Azucareros' que no la están pasando bien en Liga.

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El técnico Rafael Dudamel habló en la rueda de prensa posterior al compromiso, donde le consultaron por su continuidad al frente del equipo. De entrada, descartó dejar el puesto y explicó sus razones para seguir en la pelea.

¿Qué dijo Rafael Dudamel?

No me pasa por la mente, no lo he analizado el dar un paso al costado; sería muy cobarde de mi parte. Yo me levanto todos los días con la mayor ilusión y firmeza que le trasmito a mis jugadores.

Según comentó el técnico venezolano, a pesar de la derrota, valoró el aporte individual de cada jugador en el partido. "Individualmente tienen una entrega absoluta, no puedo yo siendo el capitán del barco, ser el primero en bajarme".

Dudamel comentó que entiende que el ambiente no es el mejor debido a los últimos resultados, pero que se tienen que considerar más factores además de la actualidad. "Tengo un sentido de pertenencia por el Deportivo Cali y hasta que me den la posibilidad, yo voy a trabajar para revertir la situación".

¿Cómo va el Deportivo Cali en la Liga BetPlay?

Tras la eliminación en Copa BetPlay, Deportivo Cali tendrá que poner todos sus esfuerzos en la Liga, donde actualmente se encuentran fuera de zona de clasificación con apenas 8 puntos en 6 partidos. Habrá que ver si con los compromisos pendientes el equipo logra escalar algunas casillas en la tabla.

En cuanto a la tabla del descenso, donde el Cali todavía está muy comprometido, están en la casilla 15, superando a Chicó, Jaguares, Cúcuta, Internacional de Bogotá y Alianza FC, con un promedio levemente superior a estos clubes.

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