Libreta militar: conozca cuándo dejaría de ser obligatoria para trabajar

Para algunos hombres, no tener el documento de la libreta militar se convierte en un problema a la hora de conseguir un trabajo. Si bien algunas empresas no le dan mayor importancia a la posesión o no de esta, hay otras que si lo hacen. Sin embargo, el requisito estaría cerca de eliminarse.

En la Cámara de Representantes, la plenaria tuvo una votación de 96 votos a favor y 8 en contra en el segundo debate de cuatro sobre el proyecto de ley que busca eliminar el requisito de la libreta militar para conseguir empleo en Colombia.

El representante Juan Carlos Wills, presidente de la Comisión Primera de la Cámara y miembro de la bancada del Partido Conservador, es el autor del proyecto, por lo que celebró que este siga avanzando sin mayores objeciones.

“Gran noticia para los jóvenes. Vamos a eliminar el requisito, para acceder al empleo, de la libreta militar. Ya no va a ser necesario”, afirmó el congresista.

¿Cuándo dejará de ser obligatoria la libreta militar para trabajar?

Este proyecto de ley busca modificar el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, el cual determina que se deberá “acreditar” la situación militar para tener empleo.

La iniciativa indica que “la situación militar no se deberá acreditar para ingresar y/o permanecer en cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público”.

“Para el pago de la cuota de compensación militar y las sanciones e infracciones de la presente ley de quienes se acojan a este beneficio, podrán realizarse descuentos de nómina, libranzas o cualquier otra modalidad de pago, que reglamente el Gobierno Nacional, siempre y cuando medie autorización escrita del trabajador”, agrega uno de los apartes del proyecto.

En cuanto a la fecha en la que dejaría de ser obligatoria la libreta militar para que los hombres puedan acceder a un empleo, esto dependerá de que el proyecto sea aprobado en los próximos debates en el Congreso.