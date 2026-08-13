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Líder de bomberos responde cómo actuar en medio de una emergencia: "Hay que ser realistas"

Las escaleras no siempre son una buena opción y es necesario considerar variables como el tipo de estructura a evacuar y su tiempo de construcción.

Mañana Express

agosto 13 de 2026
01:23 p. m.
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El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, tomó por sorpresa a millones de colombianos. Pese a los simulacros que, con cierta frecuencia, se realizan a nivel nacional, como el del 22 de octubre de 2025, o por ciudades, algunos no sabían cómo actuar para minimizar los daños.

En palabras del sargento Carlos Alberto Ramírez, del cuerpo de bomberos y el equipo USAR, “hay muchos interrogantes. El movimiento sísmico o movimiento telúrico dura muy poco tiempo y son limitadas las posibilidades de evacuar de manera ágil, según el tipo de estructura”.

Pero no es todo. En situaciones de emergencia, la ansiedad puede tomar el control y “el cuerpo empieza a tener un desequilibrio y es normal sentirse mareado. Eso nos obliga a buscar un lugar seguro y adoptar una posición de seguridad”.

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¿Cómo actuar en futuras emergencias?

De acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el movimiento registrado a primera hora del lunes 10 de agosto provocó la muerte de 273 personas y dejó a al menos 3.826 heridas.

Saber cómo actuar en caso de emergencia puede hacer la diferencia y el sargento Ramírez recomienda buscar refugio “lejos de ventanas, lejos de lugares en los que pueda caer algún elemento. Hay que proteger la cabeza y ubicarse en un punto aislado de vida. Así, en caso de quedar atrapado, los equipos de búsqueda y rescate, caninos, podrán ubicarlos”.

Ahora, “hay que ser realistas y pensar en el tipo de construcción y la edad de construcción. Colombia tiene desde el año 2010 una norma que obliga a las construcciones a cumplir con ciertas condiciones de sismorresistencia y seguridad humana”.

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¿Por qué las escaleras no siempre son una opción?

Aunque el primer instinto en casos de emergencia puede ser evacuar, “el movimiento genera inestabilidad en las escaleras. Muchas personas salen al mismo tiempo y al salir con mascotas o adultos mayores hay que considerar sus limitaciones para avanzar, pero les puedo decir: protéjanse, revisen las condiciones de la edificación y hagan su plan de evacuación, apoyándose en el cuerpo de bomberos local, para mejorar” sus oportunidades.

Con esto en mente el integrante de bomberos Bogotá y el equipo USAR invitó a los ciudadanos a entender que “las edificaciones no colapsan todas en panqueque, un piso tras otro. Pueden irse por completo hacia un lado o puede quedar una parte descubierta y otra no”.

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