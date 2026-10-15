¿Cómo saldar un comparendo por convivencia con una actividad pedagógica? Paso a paso

Las personas que recibieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en Bogotá pueden acceder a una alternativa para cumplir con la sanción sin tener que pagar la multa.

La opción consiste en participar en una actividad pedagógica. Aunque esta posibilidad solo está disponible para las multas tipo 1 y 2.

¿Para quiénes aplica?

Con base en el Código de Policía, hay cuatro tipos de multas:

Tipo 1: de dos salarios mínimos diarios legales.

Tipo 2: de cuatro salarios mínimos diarios legales.

Tipo 3: de ocho salarios mínimos diarios legales.

Tipo 4: de 16 salarios mínimos diarios legales.

Adicionalmente, hay tres tipos de multas especiales por: “Comportamientos de los organizadores de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, infracción urbanística y contaminación visual”.

Volviendo a la alternativa, esta busca promover el respeto por las normas y generar conciencia en torno a las consecuencias de las conductas negativas.

Link para llenar el formulario

Para acogerse, el primer paso radica en verificar que el comparendo corresponda a las multas 1 y 2. Después, se debe solicitar una cita dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición de la medida. Esto, mediante un formulario dispuesto por la Secretaría de Seguridad.

Una vez diligenciado, hay que estar pendiente de las indicaciones de la entidad para saber la fecha, programación y las condiciones en las que deberá desarrollarse la actividad pedagógica.

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Aquellos que tengan inquietudes sobre su situación o necesiten acompañamiento en el proceso, pueden acudir a un CADE, SuperCADE o Casas de Justicia.

Sumado a ello, están habilitados los canales telefónicos de la secretaría a través de los números 301 445 7292 y 324 681 4036. La atención está habilitada de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.