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Continúa temblando en Colombia: estos han sido los últimos movimientos telúricos hoy 15 de octubre

La mayoría de las profundidades han sido superficiales. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

octubre 15 de 2026
07:18 p. m.
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Desde las 12:00 del mediodía de este 15 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha identificado al menos 13 movimientos telúricos en el país.

Las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 3.1, según con los monitoreos. ¿Dónde han sido los epicentro? ¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 15 de octubre de 2026

  • 6:59 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Chaparral (Tolima).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia en la tarde de este 15 de octubre de 2026?

  • 12:02 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 15 de Dabeiba (Antioquia) y a 20 de Frontino (Antioquia).

  • 12:20 p.m.

Epicentro: La Palma, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de La Palma (Cundinamarca), a 10 de Caparrapí (Cundinamarca) y a 12 de Topaipí (Cundinamarca).

  • 12:33 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 61 kilómetros de Juradó (Chocó), a 99 de Bahía Solano (Chocó) y a 139 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

  • 12:54 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 25 de Frontino (Antioquia).

  • 1:14 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 20 de Roncesvalles (Tolima).

  • 1:27 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 3:43 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 3:51 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 23 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 4:40 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Chaparral (Tolima) y a 19 de Roncesvalles (Tolima).

  • 4:44 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 18 de Chaparral (Tolima).

  • 4:46 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

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  • 6:44 p.m.

Epicentro: Sabanalarga, Casanare.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Sabanalarga (Casanare), a 10 de Monterrey (Casanare) y a 20 de Campohermoso (Boyacá).

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