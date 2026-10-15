Inician las obras de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá ¿Cuándo terminarán?

Como parte del proyecto ‘Accesos Norte II’ inició el jueves 15 de octubre, en Bogotá, la ampliación de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, dieron arranque a las obras, sobre el costado oriental de la calle 245.

El proyecto contempla la ampliación de tres a seis carriles por sentido, “cinco para el tránsito vehicular y uno para Transmilenio”, además de “11,6 km de ciclorruta a ambos costados, seis puentes peatonales” y dos retornos, a la altura de la calle 224 y la calle 242.

¿La solución al tráfico y las inundaciones?

El alcalde Galán se refirió al proyecto de ampliación de la Autopista Norte como “la solución para las inundaciones y los trancones”, en este punto de ingreso a Bogotá.

Según el mandatario, el primer problema será resuelto con la incorporación de nuevos carriles y carriles de adelantamiento en las estaciones de Transmilenio y el segundo, con cinco pasos de agua, a los que se sumarán ocho pasos de fauna silvestre.

Además, ‘Accesos Norte II’ contempla “la construcción de una doble calzada en la carrera Séptima entre calles 201 y 245, y la intervención de 7,2 km en la avenida perimetral de Sopó, para convertirla en una vía bidireccional”.

¿Cuándo terminarán las obras de ampliación de la Autopista Norte?

De acuerdo con información publicada en los canales de comunicación de la Alcaldía, se tiene previsto que la ampliación de la Autopista Norte concluya en el 2031.

Entonces, siete millones de personas en Bogotá y los municipios de Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá se verán beneficiados con la obra de Asociación Público-Privada (APP), en la que se realizó una inversión de 1,8 billones de pesos.