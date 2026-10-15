Estas son las 10 mejores universidades de Colombia en 2026 según QS Ranking

La calidad de la educación superior en Colombia vuelve a ponerse a prueba a nivel global e internacional con la más reciente publicación del reputado QS World University Ranking.

En la evaluación realizada por la firma británica Quacquarelli Symonds, el país logró ubicar a un selecto grupo de instituciones de educación superior en los primeros puestos por su calidad académica, reputación entre empleadores e impacto en investigación.

El escalafón reafirma el liderazgo formativo del país en América Latina y evidencia el esfuerzo de centros públicos y privados por mantener los estándares de excelencia. En el grupo principal, la Universidad de los Andes ratifica su posición a la cabeza del país, consolidándose como la institución colombiana mejor posicionada gracias a sus métricas en empleabilidad, desarrollo científico y percepción internacional.

En la segunda casilla nacional se ubica la Universidad Nacional de Colombia, máxima exponente de la educación pública del país. La institución destaca por su volumen de publicaciones de investigación y el arraigo social y académico en el territorio nacional. Completando el podio, la Pontificia Universidad Javeriana se asegura el tercer lugar, sobresaliendo por la alta valoración de sus egresados en el mercado laboral y la red de cooperación en docencia.

Conozca el listado de mejores universidades del país en 2026

El listado de las 12 mejores universidades colombianas según la medición internacional incluye las siguientes instituciones:

Universidad de los Andes Universidad Nacional de Colombia Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Antioquia (UdeA) Universidad del Rosario Universidad EAFIT Universidad del Norte Universidad de La Sabana Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) Universidad Industrial de Santander (UIS) Universidad del Valle Universidad ICESI

El ranking QS evalúa el desempeño universitario mediante una metodología ponderada que analiza la reputación académica de los docentes, el reconocimiento entre empleadores globales, la proporción entre estudiantes y profesores, la cantidad de citas por facultad científica y la proyección internacional de cada plantel.

Uno de los aspectos donde el sistema universitario colombiano muestra mayor solidez es el indicador de reputación ante empleadores. La preparación práctica de las aulas colombianas mantiene una acogida positiva en sectores directivos de compañías nacionales y multinacionales.