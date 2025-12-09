CANAL RCN
El llamado de las familias de los mineros que quedaron atrapados en Santander de Quilichao

Por causa de un deslizamiento de tierras, los mineros quedaron atrapados en el socavón.

septiembre 12 de 2025
09:08 p. m.
Desde la madrugada de este viernes 12 de septiembre, equipos de socorro trabajan para rescatar a ocho personas que quedaron atrapadas en la mina artesanal de San Antonio en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca.

El socavón colapsó hace aproximadamente 24 horas. Los familiares de los trabajadores piden ayuda para mover la maquinaria en la zona.

¿Cuántos mineros están atrapados?

“Estamos necesitando maquinaria para nosotros poder rescatar a nuestros muchachos. Lo único que tenemos es esa máquina de allí”, expresó Ana Leída Velasco, mamá de Darío Velasco, uno de los mineros atrapados. Ella se mostró afectada por esta situación.

Por su parte, María Helena Trochez, contó que uno de los mineros es su sobrino: “Por favor que nos ayuden, el municipio, el alcalde. Alguien que nos pueda colaborar porque con una sola máquina no vamos a poder. No se imaginan la angustia que tenemos de ver si encontramos a nuestros familiares”.

El puesto de mando unificado continúa activo. Sin embargo, la maquinaria y el mal estado de los terrenos dificultan las labores. “Las máquinas tiene una capacidad de brazo muy corta para la cantidad de metros de profundidad que tenemos que cavar”, explicó Graciela Tovar, presidenta de la Defensa Civil del municipio.

Deslizamiento causó la emergencia

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la emergencia comenzó a presentarse casi a las 11:00 p.m. del jueves. El socavón quedó incomunicado por causa de un deslizamiento de tierra.

Se cree que los mineros están a 22 metros de profundidad. Las labores de socorro están siendo acompañadas por la Agencia Nacional de Minería. “Junto con socorristas, bomberos y autoridades locales, el grupo de socorredores mineros de la ANM están trabajando para garantizar la seguridad de todas estas personas”, indicó la entidad.

