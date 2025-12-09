Siete mineros quedaron atrapados tras derrumbe en socavón ilegal de oro en Cauca

Un nuevo accidente minero mantiene en alerta a las autoridades en el suroeste de del país. La Agencia Nacional de Minería informó que siete trabajadores quedaron atrapados en un socavón ilegal de oro en el municipio de Santander de Quilichao, en departamento del Cauca, luego de un derrumbe ocurrido en la noche de este jueves.

Derrumbe en mina ilegal de oro dejó a siete personas atrapadas

De acuerdo con reportes preliminares, un deslizamiento de tierra bloqueó la entrada del yacimiento, dejando incomunicados a los mineros.

Incluso, imágenes divulgadas por la ANM muestran la boca del socavón cubierta de lodo y agua, lo que ha dificultado las labores de rescate.

Organismos de socorro ya se encuentran en la zona con el objetivo de dar con el paradero de los trabajadores y garantizar su evacuación.

Sin embargo, las condiciones de la mina, sumadas a las lluvias de la región, representan un reto adicional para las labores de emergencia.

El Cauca, además de ser una de las zonas más golpeadas por la violencia, se ha convertido en un punto crítico de la minería ilegal.

En esta región operan grupos armados residuales que se apartaron del acuerdo de paz de 2016 y que financian sus actividades a través de la extracción de oro y el narcotráfico.

Cabe mencionar que este tipo de incidentes son frecuentes, especialmente en explotaciones ilegales o informales.

Aunque la mayoría de los siniestros se concentran en yacimientos de carbón, la minería de oro también registra episodios trágicos que evidencian las precarias condiciones de seguridad en las que trabajan cientos de personas.