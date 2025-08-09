Esta es la razón por la que deslizamiento en la vía al Llano podría extender el cierre durante varios días

Se completan 24 horas del cierre en la vía al Llano por un deslizamiento de tierra de gran magnitud, registrado en el kilometro 18 entre Bogotá y Villavicencio.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informaron que no hay una fecha estimada de apertura, ni siquiera parcial. Y, desde la Gobernación de Cundinamarca llegó a sugerirse que los trabajos en la vía podrían tardar varios días e, incluso, una semana, en la que no se habilitaría el paso.

Fernando Castillo, director de operación de la concesionaria Coviandina dijo a Noticias RCN que “decir una semana, realmente, es poco responsable, al igual que comprometerse con una fecha de apertura específica, pero, lo que está claro es que es un deslizamiento de gran magnitud”.

Y, por tanto, el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso, y las probabilidades de que la montaña siga desprendiéndose son altas.

¿Por qué el cierre podría extenderse durante varios días?

En el lugar de la emergencia hay 3 retroexcavadoras, 17 volquetas y personal capacitado de la concesión retirando el material que impide el paso. Sin embargo, el lodo y la spiedras parecen multiplicarse:

“Se está removiendo el material en la base del deslizamiento, que es donde está la carretera, pero eso hace que se siga moviendo el material de la parte alta y, nuevamente, caiga sobre la carretera. Ese es el problema de fondo”.

Desde Coviandina, trabajan día y noche: “Tuvimos que reevaluar la estrategia para empezar a tomar acciones de fondo, pero el concesionario continua con su tarea de remover material y depositarlo en el kilómetro 35. Nuestro tren de trabajo cubre el horario diurno y realizaremos trabajos en horario nocturno”.

Pero sus labores podrían complicarse en caso de registrarse lluvias en el sector: “El condicionante principal es el clima. Si empieza a haber lluvia en la zona, vamos a tener aguas de infiltración que empiezan a generar una sobrecarga adicional sobre el material, que de por sí ya está saturado, y puede venirse más material sobre la vía, que vamos a tener que retirar. Pero, si el material se mantiene seco, vamos a poder seguir retirando y, si logramos encontrar un punto de equilibrio entre la masa que se está moviendo y el material que la contiene, podríamos habilitar un carril y evacuar el tráfico represado”.

¿Qué vía tomar hasta que anuncien la apertura?

La recomendación para viajeros y trabajadores del sector de carga sigue siendo que tomen Vías alternas como la del Sisga o Sogamoso.

De acuerdo con Catillo, “la dirección de Tránsito y Transporte, dentro de su estrategia en la zona, ha aprovechado una pequeña variante, que se encuentra a unos 600 metros, y le ha dado prelación a la evacuación de vehículos livianos”. Sin embargo, no es apta para la cantidad de vehículos que toman la vía al Llano.

Entonces, su llamado es a entender que “es una actividad que nos puede tomar varios días. Todos los días estaremos entregando un reporte de avance de las actividades y sobre el comportamiento del material que podría permitirnos habilitar uno, dos o más carriles”.