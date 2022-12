“Para mí es un enviado de Dios”: lo que hay detrás de la historia del Valiente RCN 2022

Juan Carlos Briñez es un joven de 23 años que ha batallado a lo largo de su vida con una extraña condición desde su nacimiento. Ha tenido que someterse a 25 complejas cirugías en su rostro y desde los 12 años pasó por momentos muy oscuros en el peligroso túnel de la depresión. Su aspecto físico era blanco de burlas y esto lo llevó a tocar fondo en un momento muy vulnerable de su adolescencia.

Su padre, don Juan Carlos Briñez, a quien el Valiente RCN 2022 le heredó hasta el nombre, es un hombre aguerrido y de admirar, tal como su hijo. Es celador de un edificio, y desde que la madre abandonó a Juan Carlos, se dedicó a guiarlo y a que juntos pudieran lidiar con una sociedad que estigmatiza y señala en casos como el suyo.

El Valiente RCN 2022 nació con labio leporino y deformaciones en el rostro. “Se burlaban de mí por mi cara. En el colegio éramos 500 alumnos y todos normales, el único diferente era yo (…) se burlaban porque no tenía oreja, seme burlaron mucho”. Esta fue una de las batallas más difíciles que los Juan Carlos Briñez libraron juntos.

El padre le contó a NoticiasRCN.com que a esta situación se le sumaron otras más, y confesó cuál fue el momento más complejo que atravesaron juntos: “El momento más triste fue cuando me tocó sacarlo del colegio. Nosotros estamos en un barrio bajo donde existen las fronteras invisibles, me tocó sacarlo porque me lo amenazaban por pertenecer a un barrio y pasar al otro para ir a estudiar”.

Don Juan Carlos contó que los líderes negativos de ese barrio incluso lo amenazaron de muerte: "no queremos verlo más por aquí, si no, lo mato". Agradeció que por la discapacidad que tiene “no me lo estropearon, pero si me lo amenazaron”.

Juan Carlos es un muchacho que lo único que quiere es ayudar a los demás. Si fuera por él, que a nadie le faltara un plato de comida en la mesa. Él quisiera que nadie tuviera necesidades.

Para mí es un enviado de Dios.

La mayor satisfacción de ser el padre de Juan Carlos

“Que se superara, que terminara su bachillerato y que hiciera su carrera en el Sena. Ahora ya es diseñador de modas y ya es jefe de producción en una empresa de confecciones”

Para el padre del Valiente RCN 2022 ver que, pese a enfrentarse a un mundo donde hay mucha delincuencia, odio y envidia, además de vivir en un barrio de estrato 1, su único objetico ha sido ayudar a los demás.

Hoy Juan Carlos Briñez es influencer en redes sociales, profesional en trazo y corte de diseño de modas y la cabeza de la Fundación Semillas de Amor, que recolecta donativos y organiza ayudas para los niños con más necesidades de Vergel.

¿Qué significó haber ganado el premio de Valientes RCN 2022?

“Una alegría inmensa, lloré, porque él es un joven que se merece todo, porque siempre que alguien lo necesita está ahí. Es una persona especial. Este premio para él significa todo, para él es todo en la vida porque es un logro muy importante que él ha tenido. Es un sueño. Significa demasiado”.

