Cobro de una deuda desató balacera mortal en Cali: un hombre murió y dos personas más quedaron heridas

Dos personas que pasaban por el lugar resultaron gravemente heridas por balas perdidas.

diciembre 23 de 2025
09:06 a. m.
La intolerancia sigue posicionándose como una de las principales causas de homicidios en Cali. Las autoridades han advertido que cerca del 30 % de los asesinatos que se registran en la ciudad están relacionados con disputas personales que escalan de manera violenta y terminan en tragedia.

Uno de esos episodios se registró en el oriente de la capital vallecaucana, donde una discusión por el cobro de una deuda derivó en un ataque armado.

Asesinaron a un hombre en Cali en medio de una riña por el cobro de un dinero

Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudad Córdoba, cuando un hombre fue confrontado en medio del cobro de una suma de dinero. La situación se salió de control y terminó desencadenando una balacera en plena vía pública.

Durante el intercambio de disparos, el hombre involucrado en el cobro de la deuda fue impactado y murió como consecuencia de las heridas.

En medio del ataque armado, dos personas que se movilizaban por el sector, un hombre y una mujer, fueron alcanzadas por balas perdidas, resultando gravemente lesionadas.

¿Qué se sabe de las víctimas de bala perdida tras riña en Cali?

Lo que se sabe de momento, es que las víctimas heridas no tendrían relación con el conflicto inicial y se encontraban transitando por el lugar cuando se produjo el tiroteo.

En cuanto a la alerta, fue el llamado de los vecinos que escucharon múltiples detonaciones el que ocasionó que unidades policiales llegaran al lugar para atender la situación y adelantar las primeras labores de verificación.

Actualmente, los investigadores revisan las cámaras del circuito cerrado de seguridad del sector con el fin de esclarecer lo ocurrido y avanzar en la identificación y ubicación de uno de los atacantes involucrados en el hecho.

