Los 40 de menos de 40 crece y se expande por Latinoamérica con el apoyo de CAF

En esta nueva etapa del proyecto, descubra las inspiradoras historias de diez jóvenes latinoamericanos que llegaron para sumarse a esta tercera temporada y que están impactando de manera positiva nuestra región.

Conozca desde este 17 de octubre cómo el talento innovador de Perú, Argentina, México, Paraguay y otros países hermanos se toma las diferentes plataformas de Noticias RCN y El Tiempo en una temporada internacional imperdible.

De Colombia para el mundo: la evolución de 'Los 40 de menos de 40'

Después de dos exitosas temporadas y una tercera con 30 entrevistas que visibilizaron el talento nacional, el reconocido proyecto periodístico 'Los 40 de menos de 40' da un salto internacional de la mano de CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe).

A partir de este sábado 17 de octubre de 2026, la iniciativa dirigida por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, inicia un emocionante ciclo enfocado en protagonistas de toda América Latina.

Desde sus inicios en 2024, este formato ha demostrado ser un fenómeno multiplataforma. Las historias que comenzaron en el diario impreso El Tiempo y Eltiempo.com, rápidamente conquistaron las audiencias digitales a través de pódcasts, videos en YouTube y las redes sociales de Noticias RCN. Además, el impacto de estas conversaciones lideradas por el abogado y politólogo colombiano se tradujo en la publicación de dos obras literarias: 'Los 40 de menos de 40' (2024) y 'El país en sus manos' (2025), este último galardonado como finalista a mejor libro periodístico en la 44.ª edición de los premios del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB).

¿Quiénes son los nuevos jóvenes emprendedores latinoamericanos?

La intención de búsqueda actual demuestra que las audiencias conectan profundamente con historias reales de superación e innovación. En esta nueva etapa, el foco estará puesto en diez mentes brillantes procedentes de Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay, República Dominicana y México.

El estreno de esta temporada, pautado para este sábado, tendrá como primera invitada a Bianca Orqueda.

Con apenas 27 años, esta joven paraguaya se ha convertido en una embajadora cultural sin precedentes, llevando al mundo entero la lengua y la memoria ancestral de su pueblo, el nivaclé.

A lo largo de las semanas, los usuarios podrán descubrir perfiles fascinantes y variados. Entre ellos destacan una talentosa chef peruana, una politóloga argentina, un ecologista de República Dominicana y un músico paraguayo, entre otros.

Mención especial merece la historia del creador de un innovador banco para estudiantes, un modelo de negocio que fusiona magistralmente el reciclaje con el ahorro y la tan necesaria inclusión financiera.

Mencionó José Manuel Acevedo tras estas primeras diez entrevistas.

Una alianza estratégica de la CAF para impulsar el talento regional

El éxito de este proyecto no sería posible sin el trabajo conjunto. Esta temporada internacional es una realidad gracias al apoyo de CAF, en alianza con EL TIEMPO y Noticias RCN.

Esta nueva decena de entrevistas quedará inmortalizada en la tercera edición impresa del proyecto, un libro que estará disponible a finales de año y que contará con el prólogo especial de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Díaz-Granados ha destacado el valor de esta iniciativa señalando que la búsqueda de talento que nació en Colombia ahora cruza fronteras para reconocer a una región entera, apoyando historias de protagonistas que están íntimamente conectadas con las iniciativas que la CAF promueve en el continente.

El futuro del proyecto: un nuevo libro y la gran convocatoria 2027

Para los lectores habituales de Noticias RCN y El Tiempo que buscan constantemente novedades, el proyecto trae una gran noticia. El anuncio de esta etapa internacional vino acompañado de una promesa de expansión: para el año 2027, se abrirá una convocatoria masiva con el objetivo de continuar descubriendo y contando las historias de jóvenes extraordinarios a lo largo y ancho de todo el continente.

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