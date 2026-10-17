Pruebas Saber Pro y Saber TyT este 18 de octubre: lo que pueden y no pueden llevar los estudiantes

180.000 estudiantes de carreras universitarias o programas técnicos y tecnológicos presentarán el domingo, 18 de octubre, las pruebas Saber Pro o Saber TyT segundo semestre, un requisito para obtener su título.

La prueba se tomará en 360 puntos, de 110 municipios y, de manera virtual, para 1.113 estudiantes que se encuentran en el extranjero.

Desde el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la directora Elizabeth Blandón, invitó a los estudiantes a consultar con tiempo su lugar de aplicación, en el sitio web: www.icfes.gov.co.

E indicó que, "más allá de constituir un requisito de grado, estas pruebas son un instrumento estandarizado que mide la calidad de la educación superior y brinda a quienes las presentan información valiosa sobre las competencias clave para su proyección laboral”.

Indicaciones para tomar las pruebas Saber Pro o Saber TyT este 18 de octubre:

De acuerdo con el Icfes, las pruebas Saber Pro o Saber TyT evalúan competencias genéricas: “razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés”.

La prueba de los estudiantes citados en el horario de la mañana inicia a las 7:00 a.m. y la de los estudiantes citados en el horario de la tarde, a la 1:30 p.m. En ninguno de los dos casos se extenderá durante más de cuatro horas y cuarenta minutos. Y, según Blandón, los resultados permitirán al Instituto para la Evaluación de la Educación tomar decisiones, basadas en la evidencia:

“Por ello, su aplicación resulta fundamental: nos permite desarrollar análisis de carácter técnico, metodológico, operativo, logístico y tecnológico, que orientan la mejora continua y nos permiten responder de manera más pertinente a las realidades de cada población, considerando factores como su contexto y sus condiciones socioeconómicas”.

¿Qué llevar y qué no llevar a las pruebas Saber Pro o Saber TyT segundo semestre 2026?

Los estudiantes que vayan a tomar la prueba Saber Pro o Saber TyT este domingo 18 de octubre deben llevar su documento de identidad (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite, pasaporte vigente, licencia de conducción, cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal, según sea el caso).

El documento de identidad digital será válido, siempre y cuando se presente desde el aplicativo de la Registraduría Nacional, no desde un pantallazo o impresión.

Los celulares y otros dispositivos electrónicos están permitidos, pero su uso durante el examen no. De hecho, el estudiante “deberá dejarlos en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso solo al finalizar” la prueba.

Por el contrario, cada estudiante debe llevar consigo un lápiz con mina No.2, un borrador de nata y un tajalápiz, que no podrá intercambiar o prestar a otros examinados.