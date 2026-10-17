Bus de reconocido artista de música popular se accidentó: reportan heridos de gravedad

El bus en el que se movilizaba parte del equipo de trabajo del cantante de música popular Alexis Escobar se accidentó durante la mañana de este sábado 17 de octubre en la Ruta del Sol, cerca de Guaduas, Cundinamarca.

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De acuerdo a lo informado, el grupo viajaba hacia Bogotá para cumplir con una presentación prevista para esta noche en el Movistar Arena, durante el concierto de Arelys Henao, en el que Alexis Escobar es uno de los invitados especiales.

Además, se conoció que el accidente dejó dos personas con heridas graves y otras con lesiones leves. Los afectados estaban siendo atendidos en el hospital de Guaduas, mientras se adelantaban gestiones para atender la situación de los integrantes del equipo del artista.

¿Qué se sabe del accidente del bus de Alexis Escobar en Guaduas?

El siniestro ocurrió en la Ruta del Sol, en inmediaciones de Guaduas, cuando el vehículo terminó volcado sobre la carretera. En imágenes compartidas se evidencia el momento en el que logran poner de pie el automotor con ayuda de un camión que transitaba por el sector.

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre las causas del accidente ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió. Lo que se reveló es que el vehículo será trasladado a Medellín, pues quedó en pérdida total.

Alexis Escobar, reconocido cantante de música popular colombiana, se encuentra en buen estado de salud, pues se desplazaba en su propio automóvil y estaba cerca del lugar de los hechos. Tras conocer lo ocurrido, se encontraba atendiendo la situación de sus músicos y coordinando las acciones necesarias para ayudar a los integrantes de su equipo.

¿Quién es Alexis Escobar?

Alexis Escobar cuenta con varios años de trayectoria en la música popular colombiana y es conocido por canciones como 'La Santa y la Diabla', 'No me da la talla' y 'Beba y beba', esta última junto a Jhon Alex Castaño.

El artista es uno de los invitados para el concierto de Arelys Henao este 17 de octubre en el estadio El Campín, donde 'La Reina' de la música popular estará celebrando 30 años de carrera musical. De momento, el artista no ha entregado noticias sobre esta presentación.