Profesor habría engañado a una estudiante para encerrarla en el teatro del colegio y abusarla en Tunja

Un profesor de español fue enviado a prisión por presuntas agresiones sexuales a una estudiante en Tunja, Boyacá.

Con base en la investigación revelada por la Fiscalía, el docente habría abusado de una estudiante de 15 años. El hombre fue identificado como Mario Andrés Patiño Mogollón.

Profesor fue enviado a la cárcel

La Unidad de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Fiscalía precisó que el crimen se habría cometido el pasado 15 de septiembre en la institución educativa.

Al parecer, Patiño engañó a la joven para sacarla del salón y someterla a varios vejámenes. Dos meses antes de este hecho, este hombre presuntamente la hostigó con mensajes y conversaciones que tenían como fin persuadirla para que accediera a tener relaciones sexuales. Ella los rechazó.

Para sacarla del aula, supuestamente la engañó con el falso pretexto de que había sido requerida por la coordinación del plantel. La joven fue encerrada en el teatro, donde el docente la habría sometido a la fuerza para evitar que pidiera auxilio y luego la habría abusado.

Otro caso de abuso en colegio de Tunja

Las autoridades capturaron a Patiño y la Fiscalía lo imputó por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. Posteriormente, un juez con función de control de garantías lo envió a prisión con medida de aseguramiento.

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A finales de septiembre, se conoció otro caso de presunto abuso sexual en un colegio de Tunja, concretamente en el INEM Carlos Arturo Torres. La Secretaría de Educación de la capital boyacense se pronunció para rechazar lo ocurrido e informar que se estaban adelantando las acciones correspondientes.

Muestra de ello es que se impuso una medida provisional contra el docente señalado de cometer el abuso para que no estuviese en contacto con el plantel estudiantil.