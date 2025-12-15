Los concejales mejor calificados de Bogotá, según sondeo de periodistas

El trabajo de los concejales de Bogotá volvió a ser evaluado por la prensa capitalina en el sondeo “Los Mejores”, una medición que desde hace 24 años realiza el periodista Manuel Salazar Restrepo y en la que participan periodistas de radio, prensa, televisión y medios digitales. En esta edición, 50 periodistas de Bogotá calificaron el desempeño de los protagonistas de la actualidad distrital.

De acuerdo con los resultados, el listado de los mejores concejales de Bogotá estuvo encabezado por Daniel Briceño, quien obtuvo 68 puntos, seguido por Rolando González, con 29 puntos, y Juan David Quintero, con 23 puntos. Los tres concentraron la mayor valoración por parte de los comunicadores consultados, en un escenario político marcado por el debate sobre seguridad, movilidad y manejo de los recursos públicos.

Un top 10 con figuras consolidadas y nuevos liderazgos

El sondeo también permitió identificar un top 10 de concejales con mayor reconocimiento mediático. En este grupo se destacaron nombres como Lorena Sánchez y Fernando López, además de Leandro Castellanos, exarquero de Independiente Santa Fe, quien ocupó el noveno lugar con 10 puntos, consolidándose como una de las figuras más visibles entre los concejales de reciente llegada al Cabildo.

Los resultados reflejan una valoración diversa del Concejo, donde conviven políticos con trayectoria y otros que han ganado notoriedad en debates clave, control político y presencia pública.

Un ejercicio que va más allá del Concejo

El sondeo “Los Mejores” no se limita al Concejo de Bogotá. Cada año también evalúa otras áreas del ámbito político e institucional. En esta edición, los periodistas eligieron como mejor oficina de comunicaciones a la de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mientras que en el Congreso, el reconocimiento al mejor representante a la Cámara fue para Andrés Forero, quien superó ampliamente a Jeniffer Pedraza.

En el Senado, el sondeo destacó como el mejor a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, en una medición que también recoge percepciones sobre liderazgo, impacto político y visibilidad.

Las preocupaciones de los bogotanos

Además de calificar a los líderes políticos, el ejercicio consultó sobre los temas que más inquietan a los ciudadanos. La inseguridad se ubicó como la principal preocupación, con un 71,4 %, asociada al miedo al atraco violento, la extorsión y el sicariato. Le siguió la movilidad, con un 20,4 %, marcada por tiempos de desplazamiento prolongados y problemas en el sistema TransMilenio.

Otras preocupaciones mencionadas fueron el costo de vida, el deterioro del espacio público y la desconfianza en las instituciones, factores que siguen marcando la agenda pública de Bogotá.

Con este balance, el sondeo “Los Mejores” se consolida como una radiografía anual del poder distrital, ofreciendo una mirada amplia sobre el desempeño del Concejo y los retos que siguen marcando la vida cotidiana de los bogotanos.