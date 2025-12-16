"Menos peleas y más hechos": Paloma Valencia tras convertirse en la candidata presidencial del Centro Democrático

La senadora Paloma Valencia se convirtió en la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026, tras ganar la encuesta interna del partido. Es la primera mujer en representar a esta colectividad en una contienda presidencial, superando en la consulta a sus compañeras de partido María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, agradeció la participación de las tres aspirantes en el proceso interno. En declaraciones a Noticias RCN, Valencia expresó: "Yo estoy muy contenta, pero sobre todo con una enorme responsabilidad porque recibí la nominación de un partido tan importante como el Centro Democrático".

La senadora destacó que su candidatura representa el trabajo colectivo de ediles, concejales, diputados, representantes, senadores, alcaldes y del expresidente Álvaro Uribe.

"Menos polarización": Paloma Valencia

Sobre su victoria en la consulta interna, Valencia atribuyó su triunfo al trabajo constante: "Mi campaña fue a base de trabajo. Los colombianos me han visto ser infatigables en mi trabajo en el Congreso, lograr los resultados, estar en todas las batallas sin desfallecer nunca".

La candidata enfatizó la necesidad de "menos peleas y más hechos" y "menos polarización y más capacidad de congregar".

Cuatro crisis heredadas del gobierno Petro

En cuanto a los desafíos que enfrentará, Valencia identificó cuatro crisis heredadas del gobierno de Gustavo Petro. La primera es la crisis de salud, con una deuda que supera los 34 billones de pesos, hospitales cerrando y colombianos sin recibir medicamentos. Propuso refinanciar el sistema, titularizar la deuda y crear el programa "Hospital Padrino" para llevar servicios a territorios apartados mediante tecnología e inteligencia artificial.

La segunda crisis es la energética, donde advirtió que "los apagones son destrucción de riqueza" y planteó inversiones en comunidades y medio ambiente con normativas flexibles. La tercera es la crisis fiscal, señalando que "Petro nos deja con la mayor deuda de la historia" y proponiendo "un Estado pequeño, austero, que no gaste plata para que la plata nos quede para los colombianos".

Valencia también identificó la crisis de seguridad, afirmando que "los colombianos queremos vivir en libertad". Valencia concluyó su intervención pidiendo "humildad, discernimiento y fuerza para cumplirle a los colombianos".