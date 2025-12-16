CANAL RCN
Colombia Video

"Menos peleas y más hechos": Paloma Valencia tras convertirse en la candidata presidencial del Centro Democrático

La candidata habló con Noticias RCN tras ser elegida como la primera mujer en representar al Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
08:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La senadora Paloma Valencia se convirtió en la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026, tras ganar la encuesta interna del partido. Es la primera mujer en representar a esta colectividad en una contienda presidencial, superando en la consulta a sus compañeras de partido María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Centro Democrático oficializa lista cerrada al Senado para el periodo 2026–2030
RELACIONADO

Centro Democrático oficializa lista cerrada al Senado para el periodo 2026–2030

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, agradeció la participación de las tres aspirantes en el proceso interno. En declaraciones a Noticias RCN, Valencia expresó: "Yo estoy muy contenta, pero sobre todo con una enorme responsabilidad porque recibí la nominación de un partido tan importante como el Centro Democrático".

La senadora destacó que su candidatura representa el trabajo colectivo de ediles, concejales, diputados, representantes, senadores, alcaldes y del expresidente Álvaro Uribe.

Precandidatas del Centro Democrático plantean soluciones a la crisis del Icetex en Colombia
RELACIONADO

Precandidatas del Centro Democrático plantean soluciones a la crisis del Icetex en Colombia

"Menos polarización": Paloma Valencia

Sobre su victoria en la consulta interna, Valencia atribuyó su triunfo al trabajo constante: "Mi campaña fue a base de trabajo. Los colombianos me han visto ser infatigables en mi trabajo en el Congreso, lograr los resultados, estar en todas las batallas sin desfallecer nunca".

La candidata enfatizó la necesidad de "menos peleas y más hechos" y "menos polarización y más capacidad de congregar".

Centro Democrático aparta a Miguel Uribe Londoño tras conocerse su respaldo a De la Espriella
RELACIONADO

Centro Democrático aparta a Miguel Uribe Londoño tras conocerse su respaldo a De la Espriella

Cuatro crisis heredadas del gobierno Petro

En cuanto a los desafíos que enfrentará, Valencia identificó cuatro crisis heredadas del gobierno de Gustavo Petro. La primera es la crisis de salud, con una deuda que supera los 34 billones de pesos, hospitales cerrando y colombianos sin recibir medicamentos. Propuso refinanciar el sistema, titularizar la deuda y crear el programa "Hospital Padrino" para llevar servicios a territorios apartados mediante tecnología e inteligencia artificial.

La segunda crisis es la energética, donde advirtió que "los apagones son destrucción de riqueza" y planteó inversiones en comunidades y medio ambiente con normativas flexibles. La tercera es la crisis fiscal, señalando que "Petro nos deja con la mayor deuda de la historia" y proponiendo "un Estado pequeño, austero, que no gaste plata para que la plata nos quede para los colombianos".

Valencia también identificó la crisis de seguridad, afirmando que "los colombianos queremos vivir en libertad". Valencia concluyó su intervención pidiendo "humildad, discernimiento y fuerza para cumplirle a los colombianos".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Testimonio del joven que no viajó a Coveñas a la excursión: recordó a sus compañeros del Liceo Antioqueño

Santander

Ofrecen millonaria recompensa por los responsables del atentado al peaje de La Lizama, vía a Barrancabermeja

Cali

Dos policías asesinados en ataque explosivo contra una patrulla motorizada en Cali

Otras Noticias

Artistas

Dua Lipa sorprende con exclusivo concierto durante una fiesta de fin de año | VIDEO

Se dice que la británica cobra entre 750.000 y más de un millón de dólares por shows privados.

Nueva York

En imágenes | Central Park, de blanco: la magia de la Navidad llega a Nueva York

La primera nevada de la temporada transformó a la ‘Gran Manzana’ en un escenario de postal navideña, con Central Park como protagonista de un invierno que ya se siente en la ciudad.

Selección Colombia

Néstor Lorenzo confirmó partido de despedida de la Selección Colombia: ¿Cuál será el rival y la ciudad?

Resultados lotería

MiLoto volvió a caer en Colombia: estos fueron los números ganadores del sorteo 0450

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?