CANAL RCN
Tendencias

Dua Lipa sorprende con exclusivo concierto durante una fiesta de fin de año | VIDEO

Se dice que la británica cobra entre 750.000 y más de un millón de dólares por shows privados.

Dua Lipa
Dua Lipa /Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
07:53 a. m.
La cantante sorprendió a todos los empleados que se encontraban en la fiesta de fin de año.

Dua Lipa causa sensación en Bogotá: así fue el momento en que le rapearon
¿Cómo fue la presentación de Dua Lipa en la fiesta de fin de año?

Se acerca el fin de año y la mayoría de empresas realizan una fiesta de fin de año para celebrar junto con sus empleados.

En esta ocasión, una empresa tuvo la oportunidad de contratar a la reconocida cantante británica Dua Lipa. Según los reportes, la empresa es una inmobiliaria de Power Home Remodeling quien brindó un momento inolvidable a sus trabajadores que fueron invitados a Cancún, en México.

Claramente, la empresa sorprendió al llevar como invitada a Dua Lipa en un concierto privado, presentación que hizo parte de la agenda de múltiples actividades en Cancún.

Nuestro evento anual de reconocimiento a los empleados ofrece bienestar holístico, música en vivo exclusiva y un sinfín de oportunidades para la expresión creativa, compartió la empresa.

 

Dua Lipa causa furor al cantar ‘Cariñito’ y el video se vuelve viral
Reacciones de los internautas tras la fiesta empresarial

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos de ellos quedaron sorprendidos ante la propuesta de la organización.

"Faltó un día al trabajo, mi compañero al otro día: ayer vino Dua Lipa"; "Eso si debe aumentar la productividad de esa empresa"; "Pero inviten a esas fiestas", fueron algunos comentarios de internautas.

Esto vale un concierto privado de Dua Lipa

Según varios rumores, se dice que la británica cobra entre 750.000 y más de un millón de dólares por shows privados, convirtiendo esta celebración corporativa en una de las más comentadas de todo el año.

