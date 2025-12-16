Testimonio del joven que no viajó a Coveñas a la excursión: recordó a sus compañeros del Liceo Antioqueño

La tragedia vial que enluta a Colombia sigue dejando testimonios del accidente que cobró la vida de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño del municipio de Bello y del conductor del bus.

Entre ellos, uno de los relatos que más impacto ha generado es el de un joven que, por decisión propia, no participó en la excursión a Coveñas y hoy recuerda a sus compañeros con profundo dolor.

Se trata de Juan José Quiceno, estudiante de grado once, quien se había graduado junto a las víctimas apenas días antes del fatal viaje.

Su testimonio fue conocido luego del siniestro ocurrido el 14 de diciembre de 2025, cuando el bus en el que se movilizaban los estudiantes cayó a un abismo en la vía que conecta a Segovia con Remedios, en el nordeste antioqueño.

El testimonio del estudiante que no viajó a Coveñas a la excursión

Juan José explicó que no hubo una razón específica para no asistir a la excursión. Simplemente decidió no ir. Esa determinación, tomada sin mayor reflexión en su momento, hoy adquiere un significado profundo tras la muerte de varios de sus compañeros de clase.

El joven aseguró que el impacto emocional ha sido fuerte, pues compartió años de estudio con quienes fallecieron en el accidente.

Qué se sabe del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

De acuerdo con los reportes oficiales, el bus transportaba a estudiantes recién graduados que regresaban de un viaje recreativo a Tolú y Coveñas, en el Caribe colombiano.

En el trayecto de regreso, el vehículo se salió de la vía y cayó a un precipicio, causando la muerte de 16 estudiantes y el conductor, un joven de 27 años.

Además, cerca de 20 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales de la región, donde continúan bajo observación médica.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro, entre ellas una posible falla mecánica y las condiciones de la carretera.

Tras la tragedia, la Gobernación de Antioquia decretó tres días de duelo, mientras la comunidad de Bello y el Liceo Antioqueño realizan actos simbólicos en memoria de las víctimas. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en el transporte de excursiones estudiantiles y la responsabilidad de las empresas contratadas.