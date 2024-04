¿Los embalses de Chingaza podrían quedarse sin agua en 50 días?

Desde el jueves 11 de abril inició el racionamiento de agua en Bogotá y municipios aledaños. La medida busca solucionar la crítica situación de los embalses, los cuales han descendido drásticamente su nivel por causa del fenómeno de El Niño.

Situación actual de los embalses

Bogotá y algunos municipios son abastecidos con agua a partir de tres sistemas de embalses: Norte (Tominé y Neusa), Chingaza (Chuza y San Rafael) y Sur (Tunjos, Chisacá y La Regadera).

De los tres sistemas, el que más proporciona agua es el Chingaza. Según cifras de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), los dos embalses que forman al sistema son responsables del 70% en el suministro de agua. Por lo tanto, es preocupante la cifra de 16.6% de abastecimiento que tiene en este momento.

La situación es crítica, por eso la Alcaldía de Bogotá puso en marcha los cortes de agua distribuidos por nueve turnos rotativos cada 24 horas. La zona que tenga el turno no tendrá agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del próximo día. La medida se reiniciará cada diez días.

El Distrito espera que con la ayuda de la ciudadanía logren que el sistema Chingaza esté en un 75% de abastecimiento para cuando acabe el 2024. Además, se proyecta que el consumo de agua se reduzca en 2 m³ adicionales por segundo, lo que equivale al 11% de la demanda total de agua en Bogotá.

Racionamiento de agua para el viernes 12 de abril

El turno del segundo día es para 311 barrios distribuidos en dos localidades: Fontibón y Engativá. Además, el corte de agua estará presente en la zona industrial del municipio de Cota. El racionamiento está sectorizado de la siguiente forma:

Entre calle 24 y calle 98, entre avenida Ciudad de Cali y límite con el río Bogotá.

Entre calle 26 y calle 95, entre carrera 68 y avenida Ciudad de Cali.

Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana).

“Los embalses recuperarían capacidad”: director de la CAR espera que las lluvias ayuden a los embalses

Noticias RCN habló con el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, para saber cuánta capacidad le queda al sistema Chingaza.

Ballesteros explicó que si no hay lluvias, una consecuencia sería que en 50 días no habría agua en los embalses: “esperamos que llueva en abril y en mayo, para que sean más días de capacidad”.

El director consideró que desde las entidades esperan que el fenómeno de La Niña se consolide durante el segundo semestre del año para que las precipitaciones sean de gran ayuda de cara al resto de 2024.

“Los embalses recuperarían capacidad y podrían llegar esos 220 millones de metros cúbicos de aquí al mes de diciembre. Antes va a ser imposible”, señaló Ballesteros al hacer énfasis en la importancia que tiene la ciudadanía de acatar la norma para lograr solucionar la situación.

En caso de que no se logren los resultados esperados, el racionamiento se podría extender hasta el próximo año con restricciones más fuertes. Por lo tanto, la reducción del consumo en 2 m³ por segundo es el objetivo principal en este momento.